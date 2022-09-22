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Ayıplı malda yeni limit 30 bin lira

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#Ticaret Bakanlığı#Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği#Resmi Gazete
Ayıplı malda yeni limit 30 bin lira
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2022 07:00

Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nde yaptığı kapsamlı değişiklik dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, daha çok sayıda uyuşmazlığın mahkemelere gitmeden tüketici hakem heyetlerince çözüme kavuşturulması için başvuru sınırı 15 bin 400 liradan 30 bin liraya yükseltildi.

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Hakem heyetine başvurularda il ve ilçe ayrımı kaldırılarak, 30 bin liraya kadar olan tüm uyuşmazlıklarda ister il, ister ilçe tüketici hakem heyetlerine başvuru olanağı sağlandı. Tüketici hakem heyetlerinin kararlarına itiraz etmek için heyetin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesinin yanı sıra tüketicinin yaşadığı yerdeki tüketici mahkemesine de itiraz hakkı tanındı.

MAHKEMEYE GİDİLMEYECEK

Tüketici hakem heyetleri, tüketicinin başvurusunu zorunlu belgelerin eksikliği gerekçesiyle reddine son verildi. Yeni düzenlemeyle başvurusunda eksiklik olan tüketiciye, belge ve bilgilerini tamamlaması için 7 gün süre tanındı. Yine mağduriyetlerin azaltılması ve hızlı şekilde çözüme kavuşturulması için taraflardan her biri, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde, ilk başvurusunda yer almasına karşın kararda yer verilmeyen hususlarda kararın tamamlanmasını isteyebilecek. Bilgilendirmede ayrıca, yönetmelikle tüketici hakem heyetlerinin kurumsal ve teknik altyapısının iyileştirildiği, raportör kadrolarının artırıldığı, daha hızlı ve en az maliyetle tebligat yapılabilmesi için diğer kurumlara ait tüm teknik altyapılarla uyum sağlandığı. Elektronik ortamda tebligat sistemlerinin güçlendirildiği vurgulandı.

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KARAR DÜZELTME ADIMI

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, yapılan değişikliklerin en önemlilerinden birinin ‘karar düzeltme’ olduğuna dikkat çekerek, “Bazen hakem heyetleri kararlarda yanlışlık yapabiliyordu. Bu durumda düzeltme için mahkemeye gitmek, 500-600 lirayı bulan masraflar yapmak gerekiyordu. Yeni değişiklikle 15 gün içinde aynı hakem heyetinden karar düzeltme istenebilecek. Örneğin tüketici mobilya mağazasından aldığı koltuk takımının değişimini, kırık sehpasının onarımı için başvurduğunda, kararda sadece koltuk değişimi çıkabiliyordu. Kırık sehpa karara yazımı unutulduğunda düzeltme için mahkemeye gitmek gerekiyordu. Yeni düzenlemeyle bu tür hatalara düzeltme olanağı tanınırken, tüketicinin mahkeme zahmet ve masrafı da önlenmiş oldu” dedi.

 

YARGILAMA GİDERİ SATICIYA

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Düzenlemede tüketici hakem heyetlerine bilerek bilgi ve belge sunmayan satıcı ve hizmet sağlayıcıların yargılama giderlerine katlanması hükmü de dikkat çekti. Buna göre satıcı ve sağlayıcılar tarafından mevcut olduğu halde tüketici hakem heyetine sunulmayan bilgi veya belgenin itiraz aşamasında tüketici mahkemesine sunulması ve kararın tüketici aleyhine değişmesi durumunda yargılama gideri ve vekâlet ücreti istenemeyecek.

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#Ticaret Bakanlığı#Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği#Resmi Gazete

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