'Ayıplı' boya kararı

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Belediye işçisi Seyfettin Önsöz, geçen mayısta evini boyamaya karar verdi. Önsöz, K. Ticaret isimli satıcıdan ünlü bir firmaya ait 15 litrelik bir boya aldı. Satıcı A. K. “Çok kaliteli boya bu. Silinebilir. Ben de kendi evimde kullandım” diyerek ürünün kaliteli olduğunu söyledi. Aldığı ürünle evine dönen Önsöz; badana işlemi için kolları sıvadı. Evin içini iki kat boya ile boyayan Önsöz Ailesi, dağınık haldeki evi düzenlemek için boyanın kurumasını bekledi. Ancak aradan bir hafta geçmesine boya kurumadı. Nemli haldeki duvarlara dokunulduğunda ise boyanın çıktığı görüldü. Aldığı üründe bir sorun olduğuna kanaat getiren Önsöz ilk olarak ürünü aldığı A. K.’ya gitti. Tüketicinin şikayetini dinleyen A. K. “Yapabileceğim bir şey yok. İsterseniz üretici firma ile görüşün” dedi. Önsöz, firma ile yaptığı görüşmeden sonuç alamadı. Firma görevlisi, Önsöz’e başka bir ürün almasını önerdi.

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ÜCRET İADE EDİLSİN

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Yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan Önsöz, Ataşehir Tüketici Hakem Heyetine başvurdu. Önsöz, kendisine ayıplı mal satıldığını iddia ederek, zararının giderilmesini istedi. Firma yetkilisi ise, sorunun ürünlerinden kaynaklı olmadığını savundu. Heyet, Önsöz’e ayıplı mal satıldığı belirterek, boya için yaptığı 350 liralık ödemenin iadesine karar verdi. tüketici Hakem Heyeti kararında dikkat çeken bir hüküm de yer aldı. Kararda, Önsöz’ün zararının giderilmesi istenirken, ürünün de iadesine karar verildi. Önsöz “Boyayı kullandık. Ürünü iade etmem imkansız” diyerek yeni bir dava açtı. Avukat İbrahim Güllü, Anadolu Tüketici Mahkemesi’ne açtığı davada, Hakem Heyeti kararında geçen “ürün iade edilsin” kararın fiziken imkansız olduğunu belirterek, kararın ilgili kısmının iptalini istedi.