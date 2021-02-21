Aydın'da 20 kısım vakıf taşınmazı kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre arttırmaya katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, ihalede imzaladığı şartnamedeki ve kira sözleşmesindeki şartları okumuş ve peşinen kabul etmiş sayılacak.



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