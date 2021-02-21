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Aydın'da 20 kısım vakıf taşınmazı kiraya verilecek
Mülkiyeti Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olan ve bina, dükkan, arsa, orman, TOKİ konutu, zeytinlik vb. niteliğinde olan toplam 20 adet taşınmazın 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen sürelerle kiralanması işi yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre arttırmaya katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, ihalede imzaladığı şartnamedeki ve kira sözleşmesindeki şartları okumuş ve peşinen kabul etmiş sayılacak.
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