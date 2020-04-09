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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 09.04.2020 - 08:34,Son Güncelleme:/

Aydın-Denizli Otoyolu'nun ihalesi 1 ay ertelendi

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Aydın-Denizli Otoyolu'nun ihalesi 1 ay ertelendi
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Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nde ihale tarihi 1 ay ötelenerek 11 Haziran oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, yap-işlet-devret modeliyle ihale edilmek üzere daha önce 12 Mayıs olarak açıklanan Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nde ihale tarihi ve saati 11 Haziran 2020 saat 10.30 olarak değiştirildi.

Geçici teminat tutarı 25 milyon lira olan ihale, tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüyle yapılacak.

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