Ayder Yaylası’nda bayram hareketliliği

Kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla ziyaretçilerine açılan Ayder Yaylası, misafirlerinin gelmesiyle eski hareketli günlerine dönüyor. Hafta sonunu değerlendirmek, günlük yaşamın yoğunluğundan uzaklaşmak ve aynı zamanda tatillerini geçirmek isteyenlerin uğrak yeri olan Ayder Yaylası, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Yerli ziyaretçilerin yanı sıra özellikle Arap turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği Ayder, şelaleleri, doğal güzellikleri ve kaplıcalarıyla dikkati çekerken rezervasyonları artan işletmeler bayram tatilinde yüzde yüz kapasiteye ulaşmayı hedefliyor.

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Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Erdal Sarı, Ayder Yaylası’nın eski günlerine dönmeye başladığını söyledi. Yaylada yoğunluk yaşandığını ifade eden Sarı, “Otellerde doluluk oranı yüzde 70’lerin üzerinde olmaya başladı. Kurban Bayramı’nda yüzde yüze ulaşacağını biliyoruz. Talepler güzel. Tulumlar çalınmaya ve horonlar oynanmaya başlandı. Misafirlerimizi güzel doğamız olan yaylamıza bekliyoruz” dedi. Sarı, “Yabancı turistler daha yeni yeni gelmeye başladı. Havayolları şirketlerinin de açılmasıyla daha çok yoğunluk başlayacak. Şu anda dış pazar gelmeye başladı. Bir süre sonra daha artacaktır diye düşünüyoruz. Yabancı ziyaretçiler konusunda güzel gelişmeler var” diye konuştu.

TATİLCİLERİN ‘ZIPLINE’ KEYFİ

Yaylaya gelen tatilciler, çelik halatlarla bağlanarak dağdan aşağı inilen ‘zipline’ ile adrenalin dolu dakikalar yaşıyor. Zipline sistemini kuran işletmeler, 75 metre yükseklikte, 160 metre uzunluktaki alanda müşterilerine doğal güzellikleri yukarıdan görme imkanı sunuyor. Emniyet kemeriyle bağlandıktan sonra çelik halat yardımıyla vadinin karşı yakasına geçen ziyaretçiler, daha sonra aynı yolu izleyerek başladığı yere dönüyor. Zipline yapan 65 yaşındaki Emine Tunçer, aktivitenin çok eğlenceli olduğunu belirterek “Ben bunu yapmayı çok istiyordum. Karadeniz çok güzel. Ayder ise bir başka güzel” dedi. Muğla Fethiye’den gelen Ayşe Yurtseven ise Karadeniz’in her şeyinin güzel olduğunu ve memnun kaldıklarını ifade etti. Bursa’dan gelen Betül Şan ise ilk defa zipline yaptığını belirterek, “Çok güzel ve eğlenceliydi. Biraz korktum. Karadeniz’i çok seviyorum” diye konuştu.

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