Aydem halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı olacak, hisse fiyatı ne kadar?

Aydem halka arz hisse fiyatı 8,50 ila 9,90 arası değişecek. Toplam 4 gün sürecek olan talep toplama sürecinde dağıtım oransal olarak gerçekleşecek. Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren firma, böylece Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Peki, Aydem halka arz sermaye bilgileri nasıl olacak? İşte, o bilgiler

AYDEM HALKA ARZ SERMAYE VE HALKA ARZ BİLGİLERİ

Aydem Enerji halka arz izahnamesinde bulunan bilgiye göre firmanın çıkarılmış sermayesinin 700.000.000 TL'den 705.000.000 TL'ye çıkarılması sebebiyle 5.000.000 TL nominal değerli 5.000.000 adet B grubu pay ve mevcut ortaklardan Aydem Anerji Yatırımları A.Ş.'ye ait 105.000.000 TL nominal değerli 105.000.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 110.000.000 TL nominal değerli 110.000.000 adet B grubu pay halka arz edilecek. Toplanmış olan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması durumunda, mevcut ortaklardan Aydem Anerji Yatırımları A.Ş.'ye ait 20.000.000 TL nominal değerli 20.000.000 adet B grubu ve toplamda halka arz edilecek payların %18,18'ine tekabül eden payların dağıtıma tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi planlanmakta.

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