Aydem Enerji'ye 100 milyon dolarlık finansman

Aydem Enerji, Aydın, Denizli ve Muğla illerinde hizmet veren elektrik dağıtım şirketinin enerji dağıtım yatırımlarını desteklemek üzere önemli bir finansal anlaşmaya imza attı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Goldman Sachs Aydem Enerji’nin finansmanına, 100 milyon dolar tutarında 8 yıl vadeli destek sağladı. Bölgesinde üç milyon müşterisine hizmet sunan şirket, bu finansman ile müşterilerinin kesintisiz ve güvenli elektriğe ulaşması için yatırım yapacak.

“İNSANA VE TOPLUMA DEĞER KATMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Aydem Enerji CEO’su İdris Küpeli konuyla ilgili şu şekilde konuştu: “Şirket olarak, faaliyetlerimiz ile ilgili temel ilkemiz insana ve topluma değer katmak. İçinden geçmekte olduğumuz olağanüstü koşullar bu görevimizin hassasiyetini ve hayati önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Bu anlaşma üzerinden sağlanan finansmanla, ADM elektrik dağıtım bölgesindeki üç milyon müşterimizin yaşamına değer katmayı ve hizmet kalitemizi yükseltmeyi hedefliyoruz.”