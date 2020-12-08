Ayda 100 bin alışveriş hedefi

Buna göre Vodafone Yanımda kullanıcıları, uygulamanın ana sayfasına veya Fırsatlar Dünyası’na girerek Süpermarket Yanımda sekmesine ulaşabilecek. İstegelsin’in platformunda olan 200’den fazla özel fiyat ve ‘2 alana 1 bedava’ gibi 100’den fazla özel kampanya Süpermarket Yanımda’da da geçerli olacak. Kampanyalar her 2 haftada bir yenilenecek.

Tüketicilerin bu platform üzerinden online market ihtiyacını karşılayacağını söyleyen Engin Aksoy, “Süpermarket Yanımda ile, müşterilerimiz, market alışverişlerini online olarak hızlı, kolay ve güvenilir bir biçimde yapabilecek. Ayrıca, her alışverişte GB kazanabilecek. İlk etapta ayda 25 bin, ilerleyen dönemde ise 100 bin market alışverişine ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Sektörü ileriye taşıyacak inovasyonları destekledikleirni belirten Yıldırım ise, “Tüm bu çalışmalarda amacımız daha hijyenik, daha konforlu bir deneyim sunmak. Bu gelişmeler ve teknolojik çözümlerimizle gıda güvenliğinde sektörün öncüsü olmak bizim için büyük bir gurur kaynağı” diye konuştu.