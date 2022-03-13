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Ayçiçek yağları Boğaz’dan geçti

#Ayçiçek Yağı#Gemi#İstanbul Boğazı
Ayçiçek yağları Boğaz’dan geçti

Rusya’nın Yisk limanından çıkış yapan 6 bin 99 ton ay çiçek yağı yüklü Lilac isimli yük gemisi, Kerç kanalını geçerek İstanbul Boğazına ulaştı.

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İstanbul Boğazı’ndan geçişini tamamlayan yük gemisinin, 15 Mart’ta Mersin Limanı’nda olması bekleniyor. Tonlarca ayçiçek yağını taşıyan yük gemisi, Rusya’nın Yisk Limanı’ndan çarşamba günü hareket etti. Kerç kanalını geçerek saat 01.30’da İstanbul Boğazına ulaşan Lilac isimli yük gemisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’nin koordinasyonunda geçiş yaptı.

Gemi geçişine Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti. İstanbul Boğazından geçişini tamamlayan yük gemisi, Marmara Denizi’nden geçip Çanakkale Boğazı’na doğru yol aldı. Ayçiçeği yağı yüklü geminin 15 Mart’ta Mersin Limanı’nda olması bekleniyor.

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#Ayçiçek Yağı#Gemi#İstanbul Boğazı

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