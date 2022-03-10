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Ayçiçek yağı yüklü gemiler yola çıktı

#Ayçiçek Yağı#Gemi#Rusya
Ayçiçek yağı yüklü gemiler yola çıktı

Denizcilik Genel Müdürlüğü, ayçiçek yağı yüklü 4 geminin Rusya’dan Türkiye’ye doğru yola çıktığını duyurdu.

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Denizcilik Genel Müdürlüğü açıklamasında, “Rusya’nın Yeisk Limanı’nda bekleyen 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü gemi Kerch kanalını (Kerç Boğazı) geçerek seyre başladı, 15 Mart’ta Mersin’de olması beklenmektedir. Ayçiçek yağı yüklü diğer üç gemi ise Rostov Limanı’ndan kalkış yapmış olup 17 Mart’ta ülkemize varışı planlanıyor”denildi. Demir ve buğday yüklü 5 gemi daha dün akşam yola çıktı. Konu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan telefon görüşmesinde de gündeme gelmiş, Putin konuyla ilgili talimat vereceğini ifade etmişti.

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#Ayçiçek Yağı#Gemi#Rusya

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