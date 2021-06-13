MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAyçiçeği tohumundan 30 Haziran'dan sonra da gümrük vergisi alınmayacak
GeriEkonomi Ayçiçeği tohumundan 30 Haziran'dan sonra da gümrük vergisi alınmayacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
AA
Haber Giriş: 13.06.2021 - 13:40 | Son Güncelleme:

Ayçiçeği tohumundan 30 Haziran'dan sonra da gümrük vergisi alınmayacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ayçiçeği tohumundan 30 Haziran'dan sonra da gümrük vergisi alınmayacak

Ayçiçeği tohumu ithalatında gümrük vergisi alınmama uygulaması 30 Haziran'dan sonra da devam edecek, ham ayçiçeği yağında ise gümrük vergisi oranı 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 10 olarak uygulanacak.

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bitkisel yağların fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçilebilmesi ve iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulabilmesi amacıyla 1 Temmuz'dan itibaren ayçiçeği tohumunda gümrük vergisi oranı yüzde sıfır olarak uygulanmaya devam edilecek.

Ham ayçiçeği yağı için gümrük vergisi ise yüzde 10 olarak belirlendi.

Her iki ürün için 30 Haziran'a kadar gümrük vergisi alınmaması yönünde daha önce düzenleme yapılmıştı.

Ayçiçeği ekiminde artış bekleniyor
Ayçiçeği ekiminde artış bekleniyor
Bazı su ürünleri ve sert meyvelerin ithalatında kayıt düzenlenmesi
Bazı su ürünleri ve sert meyvelerin ithalatında kayıt düzenlenmesi

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi