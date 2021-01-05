Ayakkabı üretiminin merkezi oluyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürüttüğü projeyle ilgili son gelişmeleri sosyal medya üzerinden duyurdu. Varank, “Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı meyvelerini veriyor. Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi ile yeni bir ekosistem oluşturduk. 13 fabrika üretime başladı; 6 fabrika yolda. Ülkemizin en genç ili Şanlıurfa’mızda istihdam oluştururken ihracata da kapı aralıyoruz” dedi.

YÜZDE 40’I KADIN

Şanlıurfa’da 2017’de başlatılan Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi Projesi’nin ilk ayağı, 2019’da tamamlandı. İnşa edilen 13 fabrikanın ardından yoğun talep gelmesi üzerine projenin ikinci aşamasına geçildi. 6 ilave fabrikanın yapılmasının ardından yıllık 30 milyon çift ayakkabı üretimi planlanırken, çalışan sayısının 3 binden 7 bin 500’e, kadın istihdamının da yüzde 40’a çıkması hedefleniyor. İki yılda tamamlanan ilk etap 23 milyon TL’ye mal oldu. Projenin 15.5 milyon lirası Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılandı.

5 MİLYON ÇİFT

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Şanlıurfa OSB 2. kısımda 13 fabrika binası ve yan ürünlerin tedariki için 7 işlik yapıldı. Fabrikaların tamamı il dışından gelen 7 firmaya belli istihdam taahhütleri karşılığında tahsis edildi. 2019 yılı sonunda üretime geçen fabrikalarda pandemiye rağmen istihdam edilen kişi sayısı bin 700’e ulaştı. Kadın istihdamı yüzde 25 olarak gerçekleşti. Firmaların ayakkabı imalatı kapasitesi yıllık 10 milyon çifte ulaştı. Üretimin yaklaşık 5 milyon çifti doğrudan ihraç ediliyor.

İSTANBUL’DAN ŞANLIURFA’YA

Projenin başarıyla sonuçlanmasının ardından Şanlıurfa’da yeni bir ekosistem oluşmaya başladı. Sektörün en büyük taban imalatçılarından biri, İstanbul’daki üretimini Şanlıurfa’ya taşıma kararı aldı. Üretime geçen firmada orta vadede bin yeni istihdam hedefliyor. Sektörün ihtiyaç duyduğu hammadde ihtiyacının Şanlıurfa’da karşılanması için de bir işletme, 40 milyon TL’lik suni deri üretim tesisi yatırımı için OSB’den yer tahsis süreci başladı.

KADINLARIN SESİYİZ

Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi Projesi kapsamında açılan bir fabrikada kalite kontrol elemanı olarak çalışan Kübra Akyıldız, ilk kez bir işte çalıştığını vurgulayarak, “Kadınların özellikle böyle bir iş yerinde çalışabilmesi çok gurur verici. Kendi ayaklarının üzerinde durmak iyi hissettiriyor” değerlendirmesinde bulundu. 11 ay işsizken fabrikanın kendisine ekmek kapısı olduğunu anlatan makineci Ebru Urluk da “3 aydır buradayım. İşimi severek yapıyorum. Kadınlar da artık ekonomide var. Buradayız diyoruz. Burada kadınların sesiyiz” diye konuştu.

ÖZGÜVENİMİZ GERİ GELDİ

İstanbul’da kuaförken ailesiyle birlikte Şanlıurfa’ya gelen saya ustası Mehmet Salih Öcal, “Eşim de çalışıyor. Özgüvenimiz geri geldi. Bizi çırak olarak aldılar, usta ettiler” ifadesini kullandı. Ustabaşı Eyüp Şimşek, daha önce de ayakkabı ustası olarak İstanbul’da çalıştığını belirterek, “Buradaki güzel kardeşlerimize iş öğretiyoruz. Koluna herkesin altın bilezik takıyoruz. Usta olarak bizim en büyük hazzım, insanlara bir meslek öğretmek” dedi.

ÜRETİM DURMADI

İşletmesini Şanlıurfa’ya taşıyan fabrika sahibi Halil İbrahim Yılmaz, 6’ncı bölge teşviklerinden yararlandıklarını belirterek “Ayakkabıcılık ile ilgili hiç bilgisi olmayan gençlerimizi zanaatkar, meslek sahibi yaptık. Nüfus da çok genç olduğundan çok çabuk adapte oluyorlar. Dünyada pandemi nedeni ile üretim durdu Şanlıurfa’da durmadı. Şu anda 850 kişi ile çalışıyoruz” dedi.

‘YÜKSEKOKUL KURULACAK'

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, ilin genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğunun altını çizerek ayakkabı üretiminin başlamasıyla çok sayıda gencin iş sahibi olduğunu kaydetti. Sektöre kalifiye elaman kazandırılmasının önemine işaret eden Maral, “Harran Üniversitesi, Ayakkabıcılık Meslek Yüksekokulu kurulması yönünde girişimlere başladı. YÖK’ten gerekli onaylar alındı” ifadelerini kullandı.