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Ayakkabı ihracatı 10 ayda 850 milyon doları aştı

#Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği#TASD#Ekonomianasayfa
Ayakkabı ihracatı 10 ayda 850 milyon doları aştı

Türkiye'nin ayakkabı ihracatı 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 852 milyon dolara yükseldi.

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Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği'nden (TASD) yapılan açıklamaya göre, ayakkabı ihracatında artış tüm hızıyla devam ediyor.
Ocak-ekim döneminde yüzde 23 yükselişle 852 milyon dolara ulaşan ayakkabı ihracatı, ekimde yüzde 14 artışla 87 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada ihracat verilerine ve AYMOD Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı'na ilişkin değerlendirmeleri yer alan TASD Başkanı Berke İçten, Avrupa'nın ikinci büyük ayakkabı ve moda fuarı AYMOD'un bu yıl 65. kez gerçekleştirildiğini anımsattı. Toplam 60 bin metrekarelik alanda düzenlenen organizasyonda, 400 katılımcı firma tarafından 1.000'den fazla markanın ilkbahar-yaz koleksiyonlarnı sergilediğini aktaran İçten, 26 bin 502 katılımcının ziyaret ettiği fuar kapsamında ayrıca 35'in üzerindeki ülkeden binlerce alım heyetinin ağırlandığını bildirdi.

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İçten, "Özellikle Batı Avrupa başta olmak üzere AB ülkelerinden ve İngiltere'den yoğun şekilde talep gördük. Bu ülkelerle ticari hacmimizi geliştirmek ve ihracat pazarlarımızı çeşitlendirmek istiyoruz. Avrupalının ayağı bize alıştı. Bu doğrultuda 2022'de ayakkabı sektörünün istikrarlı büyümesi devam edecek." ifadelerini kullandı.

"66. AYMOD FUARI'NA ŞİMDİDEN HAZIRLANMAYA BAŞLADIK"
Berke İçten, 65'incisi gerçekleştirilen AYMOD'un, yakın coğrafyada yaşayan 600 milyona yakın insanın ayakkabı ihtiyacını karşılar nitelikte olduğunu ve fuarda Türk ayakkabı sektörünün ağırlığını hissettirdiğini bildirdi. Özellikle yakın coğrafyanın ayakkabı tedarikinin gerçekleştirildiği fuara uluslararası ayakkabı sanayisinin de yoğun ilgi gösterdiğini aktaran İçten, şu açıklamalarda bulundu:

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"Fuar, uluslararası ayakkabı alıcıları kadar katılımcı firmaları için de eşsiz ticari fırsatlar sundu. Tasarımı, kalitesi ve uygun fiyat politikasıyla dünya ayakkabı sektöründe önemli bir yere sahip olan Türk ayakkabı sanayi, AYMOD'da 65'inci kez bir araya geldi. Ayakkabı sanayisinin ihracatına çok büyük katkıları olan fuar, özellikle salgının ilk döneminde durağanlaşan global ayakkabı ticaretini de tekrar hareketlendirdi."
İçten, 66. AYMOD Fuarı'nın 30 Mart-2 Nisan 2022'de düzenleneceğini kaydederek, fuar için şimdiden hazırlıklara başladıklarını bildirdi.

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#Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği#TASD#Ekonomianasayfa

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