Ay çekirdeği ithalatında fon tutarı yükseltildi

Çerezlik ay çekirdeği ithalatından gümrük vergisi yanında alınan toplu konut fonu tutarı 100 kg başına 24 eurodan 32 euroya çıkarıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ithalat rejimi kararına ek kararın yürürlüğe konulmasına dair Cumhurbaşkanı kararıyla 95/7606 sayılı ithalat rejimi kararının ek 1.

listesinin 12. fasılında değişiklik yapıldı.



Söz konusu fasılın 11. dip notunda yapılan değişiklik uyarınca, çerezlik ay çekirdeği ithalatından alınan toplu konut fonu, Bosna-Hersek, Kosova ve Singapur'dan bu kapsamda yapılan ithalat hariç olmak üzere 100 kilogram başına 24 eurodan 32 euroya çıkarıldı. Karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.