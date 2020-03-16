Avustralya'dan yeni ekonomi paketi gelebilir

Avusturalya, ülkede 5 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüsün yayılmasını önleme çalışmalarını hızlandırdı ve ikinci bir ekonomiyi canlandırma

paketi açıklamayı değerlendiriyor.



Avusturalya'da yaklaşık 300 vaka bildirilirken yetkililer vaka sayılarında hızla bir artış olabileceğinden endişeleniyorlar.



Avusturalya 12 Mart'ta 11.4 milyar dolarlık ekonomiyi canlandırma paketi açıklamıştı.