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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 16.03.2020 - 10:50,Son Güncelleme:/

Avustralya'dan yeni ekonomi paketi gelebilir

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Avustralya'dan yeni ekonomi paketi gelebilir
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Avusturalya ikinci bir ekonomiyi canlandırma paketi açıklamayı değerlendiriyor.

Avusturalya, ülkede 5 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüsün yayılmasını önleme çalışmalarını hızlandırdı ve ikinci bir ekonomiyi canlandırma
paketi açıklamayı değerlendiriyor.

Avusturalya'da yaklaşık 300 vaka bildirilirken yetkililer vaka sayılarında hızla bir artış olabileceğinden endişeleniyorlar.

Avusturalya 12 Mart'ta 11.4 milyar dolarlık ekonomiyi canlandırma paketi açıklamıştı.

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