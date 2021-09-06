Avustralya’dan Aydın’a uzanan çiftlik

Aydın’ın Germencik ilçesinde 2005 yılında kurulan Efeler Çiftliği markasının arkasında kuşaktan kuşağa aktarılan gıda ve tarım tecrübesi var. 200 yıldır Söke ve Aydın’da zirai tarımla uğraşan aile çiğ süt üretimine karar verince önce işe doğru hayvanı bulmakla başladı. “Kuruluşumuzun hemen akabinde en sağlıklı inekleri bulabilmek üzere neredeyse tüm dünyayı dolaştık” diyen Efeler Çiftliği Yönetici Ortağı Leyla Kayhan Elbirlik ile yola çıkış öykülerini ve yeni dönem planlarını konuştuk.

BELGELERİ ALDI

Türkiye’de büyükbaş hayvanlarda süt veriminin düşük olması nedeniyle yurtdışında uzun süre doğru ırkı için araştırma yaptıklarını, aradıklarını Avustralya’da bulduklarını belirten Elbirlik, “2006-2007 arasında Batı Avustralya’dan getirdiğimiz hastalıktan ari 3 bin 56 baş düve çiftliğimize ilk yerleşen büyükbaş hayvanlarımız oldu. Avustralya’nın çeşitli çiftliklerinden Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gözetiminde, özenle seçtiğimiz ineklerimizi en uygun taşıma mevsimlerinde getirerek çiftliğimizdeki yeni evlerine yerleştirdik. 2008’de ülkemizin en büyük süt ve süt ürünleri markalarına büyük ölçekli satış yapmaya başladık. 2009 yılında Avrupa Birliği standartlarında üretimi belgeleyen ‘Onaylı Süt Çiftliği’ ve ‘Hastalıklardan Ari İşletme’ belgelerini aldık” dedi.

HER ANI TAKİPTE

Süt sanayisine en büyük hammadde tedarikçilerinden biri olduklarını belirten Elbirlik, 2017’de çiğ süt üreten çiftliklerin tüketiciye satışının serbest bırakılmasıyla market raflarındaki yerlerini aldıklarını söyledi. Çiğ süt üretiminde her aşamanın titizlikle yürütülmesi gerektiğini, aksi takdirde sağlığa zararlı olabileceğini ifade eden Elbirlik, şunları söyledi: “Sütümüzün bir önemli farkı da sağıldığı anda saniyeler içerisinde soğutularak şişelenmesi. Tüm ürünlerimizde de olduğu gibi baştan sona tamamen izlenebilir iyi tarım ve iyi veteriner uygulamalarıyla üretim sürecimizi yönetmeye özen gösteriyoruz. İnekleri pestisitlerden, ağır metallerden, toksinlerden uzak, sağlıklı yemler ve yeşilliklerle besliyoruz. Markette satılan sütümüzün hangi hayvandan alındığını, o hayvanın hangi yemi tükettiğini, şişelenen ürünün ne zaman nasıl teslim edildiğini görebiliyoruz. İşte tüm bu işlemlerin maliyeti nedeniyle sokak sütçüleri ile rekabet oldukça zor. Ama tüketici sağlığı için süt seçiminde dikkatli olmalı. Pandemi sonrası doğru üretim ve tüketim konusunda bilinçlendirme sağlayacak yeni sosyal sorumluluk projeleri geliştireceğiz.”

HANGİ YÖNLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR?

Eski TÜSİAD başkanlarından Muharrem Kayhan ile kardeşi Hilmi Kayhan’a ait olan şirketin en büyük hedefi Türkiye’nin en sürdürülebilir ve inovatif çiftliği olmak. Leyla Kayhan Elbirlik bu hedefe ulaşmak adına neler yaptıklarını şöyle anlattı: “Diğer büyükbaş hayvan çiftliklerinden en büyük farkımız karbon ayak izimizi azaltmak için tüm atıklarımızı biyogaz tesisinde bertaraf etmemiz. Bu sayede atıklarımızı hayvansal gübrenin toprağa en faydalı haline dönüştürmüş oluyoruz. İçerisinde yabancı ot bulundurmayan, organik maddesi yüksek ve sürdürülebilir gübre elde ediyoruz. Bu gübreyi de yöre çiftçileriyle paylaşıyoruz. Bütün gübrelerin biyogaz tesisinde anlık olarak işlenmesinden dolayı sera salımını neredeyse yarı yarıya indirmiş oluyoruz. Arazilerimizde biyolojik çeşitlilik, besin döngüsü, zararlılarla mücadele, yerel yaban hayatının ve su havzalarının korunması gibi konularda bilimsel, ekolojik yöntemleri kullanıyoruz. Bilgisayar kontrollü su yönetim sistemleri ve damlatma tekniğiyle topraklarımızı sulayarak bu denli kuraklığın yaşandığı bir dönemde suyun bilinçli kullanımına özen gösteriyoruz. Dağıtım kanalımızla boş şişelerin toplanmasını sağlıyor, geri dönüşüme bağışlıyoruz.” Birikimlerini küçük işletmelerle paylaştıklarını belirten Elbirlik, öğrencilere yerinde mesleki eğitim olanağı sağladıklarını da söyledi.

CİRO HEDEFİ 200 MİLYON TL

Yurtdışından yeni bir alım yapmadan bu yıl yaklaşık olarak 7 bin büyükbaş süt sığırına ulaştıklarını belirten Elbirlik, yılda 30 bin ton çiğ süt ürettiklerini söyledi. Toplam üretimde pastörize, peynir ve katma değerli ürün oranını önemli derecede arttıracaklarını belirten Elbirlik, “Efeler Çiftliği 2020 cirosu 84.6 milyon TL, 2021 yılı ciro hedefimiz 120 milyon TL. Orta vadede hedefimiz ise 200 milyon TL” dedi. Şu anda ürünleri izlenebilir soğuk zincir araçlarla İzmir, İstanbul, Aydın, Bodrum ve Çeşme’de dağıttıklarını belirten Elbirlik, “Kısa-orta vadede dağıtım ağını genişleterek daha fazla şehre ulaşmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Yaklaşık 800 dekarlık bir alana yayılan çiftlikte 9 bin zeytin ağacı ile 1000 meyve ağacı diktiklerini de belirten Elbirlik, ‘İyi Tarım Uygulamaları’ sertifikası almaya hak kazandıklarını, pilot uygulama sonrası organik tarım da planladıklarını ekledi.

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