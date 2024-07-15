Avukatlara kara para için yükümlülük

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TASARRUF tedbirleri paketinin yer aldığı yasa teklifi geçen hafta sonuna doğru TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Paketin bu hafta Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Yasa teklifiyle daha önce Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği avukatlara MASAK’a bildirim yükümlülüğü düzenlemesi yeniden getiriliyor. Düzenlemenin tartışıldığı Komisyon’da Türkiye Barolar Birliği Temsilcisi Özge Özder, başta şüpheli işlem bildirimi olmak üzere müvekkilleriyle olan ilişkilerinden elde ettikleri bilgileri idareyle paylaşma yükümlülüğünün avukat-müvekkil mahrumiyetini etkileyebileceğini kaydetti.

GRİ LİSTE İÇİN ÖNEMİ

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu, önceki hafta Türkiye’nin gri listeden çıktığını hatırlatarak, “Gri listeye girmek çok zor değil, birkaç ülkenin farklı eleştirileriyle girebilirsiniz ama çıkmak gerçekten zor çünkü tüm ülkelerin oy birliğiyle çıkmanız gerekiyor ve bir tanesinin eleştirmesi süreci çok uzatabiliyor” dedi.

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MASAK Başkanı Hasan Kaymak da, FATF’ın yaptığı değerlendirmeye göre 35 ülkeden 30’unun bu yükümlülüğe uyduğunu belirtti ve şöyle dedi:

“Biz düne kadar avukatlığın kapsam dışında tutulması hususu dikkate alınmadığı durumda yüzde 98 uyumlu sayıldığımız bir puanda, avukatlığın devre dışı kalması nedeniyle çok düşük bir puana doğru da ineceğiz mecburen, Anayasa Mahkemesi’nin iptali nedeniyle. Yeni değerlendirme turunun da önümüzdeki yıldan sonra başlayacağını dikkate aldığımızda buradaki açığı gidermek mecburiyetindeyiz. Bu yılın mayıs ayında İstanbul’da yapılan yerinde ziyaret sonucu oluşturulan raporda da FATF ekibinin birinci sırada yer alan tavsiyesi avukatların yükümlü sayılmaması şeklindeki eksikliğin giderilmesi, bu ilk tavsiye. Bu, şu demek: Bir daha ki turda ilk bakılacak konu bu yani siz bu konudaki kapsamlı eksikliği kapattınız mı kapatmadınız mı?”

AVUKATLARDAN HANGİ BİLGİLER İSTENECEK

Avukatlardan nasıl bilgiler isteneceğine yönelik olarak Kaymak, “Peki, biz bir sır istiyor muyuz? Hayır. Avukatın müvekkiliyle görüştüğü herhangi bir suçla ilgili, herhangi bir iddiayla, bir hukuki uyuşmazlıkla ilgili ne söylediği konusuyla hiçbir bilgi istemiyor MASAK” dedi.

Kaymak şöyle devam etti:

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“Diyor ki: Sen aracılık yaptığın bu şirket kurulması meselesinde şirket ortaklarının veya koydukları sermaye konusunda bir şüphen var mı? Böyle bir şüphen var ise, bu kara para kaynaklı bir yer ise bize bildir. Bunun dışında başka bir bilgi istenmiyor. Yani sen böyle bir suç işledin mi, bu işi yaparken biriyle işbirliği yaptın mı falan gibi konular kesinlikle istenmeyecek konular. Dava vekâleti çerçevesindeyse söylemesi gerekmeyecek, bu istenmeyecek, savunma hakkı kapsamına girdiği sürece bunu bildirmeyecek. Bir avukat bu kanun çerçevesinde bir yükümlülük yerine getirdiğinde, bir dava vekâleti değil ama tapu idaresi nezdindeki bir vekâlet ya da banka nezdinde kullanacağı bir vekâletle bir işlem yaptığı zaman ancak bizim için yükümlü niteliğini kazanacak. Biz sadece onun için soracağız (Niçin bunu bize bildirmedin? diye.”