‘Avrupa’yı ambalajlamaya odaklandık’

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Pandemi nedeniyle verilen aranın ardından altı yıl sonra ilk kez gerçekleştirilen ve ambalaj sektörünün en büyük fuarlarından biri olarak kabul edilen Interpack Fuarı’na Türkiye, Çin ve İtalya’dan sonra en fazla katılım gösteren üçüncü ülke oldu. Türkiye’nin Avrupa pazarına odaklanması gerektiğini belirten Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı Zeki Sarıbekir, “Türkiye’nin toplam 7.5 milyar dolarlık ihracatının yüzde 60’ı Avrupa’ya gidiyor ancak Avrupa’nın ihtiyacının halen yüzde 10’unu karşılayabiliyoruz. Bunu yüzde 20’lere çıkarabiliriz” dedi. Sarıbekir, ihracatta ikinci hedef pazar olarak ise Kuzey Amerika’yı gösterdi. Hammadde fiyatlarındaki düşüş eğilimine de dikkat çeken Sarıbekir, fiyatların 2019-2021 yılları arasında yeni bir normal bulacağını belirtti.

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KİŞİ BAŞI TÜKETİM 325 DOLAR

Fuarda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sarıbekir, geçtiğimiz yıl sektörün büyüdüğüne dikkat çekerek, “Döviz bazlı hammmadde fiyatları içerde her zaman düşüş olarak yansımıyor. Bu yüzden iç piyasada fiyatlamalarda sıkıntı olabiliyor. Sektör 325 dolar kişi başı tüketime sahip; 10 yıl önce 120 dolarlardaydı. Her şeyin ambalaja girmesi gerekiyor artık. İhracatta genellikle ambalajlı ürünler gidiyor. Çok uzak pazarlardansa yakın pazarlardaki payımızı artırmamız lazım. Amerika mesela, Çin ambalajına yüzde 25 gümrük vergisi koydu. Orada çok büyük potansiyel var. Yani Amerika’ya da gitmemiz lazım” diye konuştu.

YILDA YÜZDE 3 BÜYÜYEN PAZAR

Smithers’a göre, 2018 ve 2028 yılları arasında küresel ambalaj pazarı yıllık yaklaşık yüzde 3 büyüme gösterecek. Pazarın 2028’de 1.2 trilyon doların üzerine çıkması öngörülüyor. Küresel ambalaj sektörü 2013’ten 2018’e kadar yüzde 6.8 büyürken; batılılaşmış yaşam tarzlarının da etkisiyle büyümenin çoğunun az gelişmiş pazarlardan geldiği; e-ticarette artan talebin de büyümede etkili olduğu kaydediliyor. Nüfus artışları, kentleşme, bireysel yaşamın ve küçük porsiyonların artışıyla birlikte ambalaj sektöründe de yükselişin yaşanması kaçınılmaz olarak görülüyor. Önümüzdeki dönemde sektörün gündeminde ise ana başlıklar, sürdürülebilirlik, değişen satın alma alışkanlıkları, hammadde fiyatları, çevre ve sağlık konularındaki regülasyonlar, gelişen pazarlardaki büyüme ve satın alma ve birleşmeler olacak.

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‘GELİŞMİŞLİK SEMBOLÜ’

Ambalajsız ürün satılamayacağını söyleyen ve “ambalaj insan ömrünü bile uzatıyor” diyen Zeki Sarıbekir, sürdürülebilirlik hakkında ise şu yorumu yaptı: “Bir bilinç oluşması lazım. Avrupa’da ambalaj atıklarını ayrıştırmayanlara 500 Euro ceza var. Atık ithalatı bir sistem oluşturulduktan sonra kademeli olarak durdurulmalı. Çin de ithal ediyordu, sektör gelişene kadar ithalat olmalı. Çevreyi ambalaj kirletmez, çevreyi insan kirletir. Japonya’da geri dönüşüm oranı yüzde 98. Endonezya’da yüzde 30. Büyük Okyanus’u bu oranlara baktığımızda kim kirletiyor? Türkiye’de bu oran yüzde 50. Ambalaj bir gelişmişlik sembolü. Avrupa’da kişi başına düşen ambalaj miktarı 450 dolar, ABD’de 550 dolar, Japonya’da 650 dolar. Çok ambalaj kullanmak, çevreyi kirleteceksiniz anlamına gelmez. Gençler nereye atacağını biliyor. Problem orta yaş ve üzerinde.”