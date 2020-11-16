Avrupa’ya Türkiye’den şarj istasyonu projesi

Avrupa’nın birçok önemli bölgesine 2020-2021 yılları arasında Iberdrola tarafından konumlandırılacak EVC’leri Vestel üretecek. Marka, İspanyol enerji devi Iberdrola’nın EVC ihalesini kazanarak üreticisi ve tedarikçisi olmaya hak kazandı. İddialı proje için seçilen Vestel, yüksek kaliteli ve iyi tasarlanmış EVC04 EV şarj cihazlarını üretecek. Halihazırda tüm dünyaya EVC ihracatına devam eden Vestel, bu proje ile ilk etapta İberdrola’nın İngiltere, İtalya ve İspanya’da kuracağı elektrikli araç şarj noktaları için destek olacak. İlerleyen zamanda projenin diğer ülkelere de yayılması hedefleniyor.

150 MİLYAR EURO’LUK PLAN

Iberdrola, bu proje kapsamında 150 milyar Euro’luk sürdürülebilir ulaşım planının bir parçası olarak daha kapsamlı elektrikli araç şarj istasyonu altyapısını oluşturmayı hedefliyor. Plan gelecek 5 yıl içinde 150 bine yakın elektrikli şarj istasyonunun (EVC) Avrupa çapında evlerde, işyerlerinde, caddelerde ve otoyollarda konumlandırılmasını kapsıyor. Vestel CEO’su Turan Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Sürdürülebilir teknolojilerle zararlı karbon emisyonlarını azaltma hedefimizle tamamen uyumlu Iberdrola projesi, elektrikli araçların yaygınlaşmasına uluslararası ivmeyi artırmak için değerli bir fırsat teşkil ediyor. Üretim kapasitemiz ve uzmanlığımızla Avrupa’da elektrikli araç şarj altyapısının yaygınlaştırılması için mükemmel bir konumdayız. Katma değerli ürün ve hizmetlerimizin yanı sıra çevikliğimiz, esnekliğimiz ve pazara giriş hızımız bizi rakiplerimizden farklı kılarak Iberdrola gibi değerli ortaklarla çalışmamızı sağladı. Iberdrola gibi uluslararası ölçekte büyük bir şirketle yakın bir ortaklık içinde çalışacağımız için gurur duyuyoruz” dedi.