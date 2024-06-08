‘Avrupa’nın podyumuna çıkıyoruz’

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Grup, dünya modasının kalbi İtalya’da Avrupa Genel Merkezi ve global showroom olarak faaliyet gösterecek Orka Global’i hizmete açtı. Grubun eş zamanlı olarak Bologna’da Avrupa’ya yönelik e-ticaretin yönetileceği Lojistik Merkezi de faaliyetine başladı. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “İtalya sıradan bir ülke değil, dünya modasının kalbi, Avrupa’nın podyumu. Orka Holding’in dünya modasındaki gücünü katlayan bu yatırımlarımız, ülke olarak hepimizin gururudur. Orka Global ile öncelikle Avrupa pazarına daha kolay ulaşacağız. Lojistik merkezimiz de Avrupa kıtası için e-ticaretimizin kalesi olacak” diye konuştu.

82 ülkedeki 400’ü aşkın mağazayla bu yıl 10 milyar TL’lik ciro hedeflediklerini söyleyen Orakçıoğlu, global büyüme rotasını; İtalya, Kıta Avrupası, İngiltere, Afrika, ABD, Türk Cumhuriyetleri ve Uzak Doğu olarak sıraladı.

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1.5 MİLYON EURO YATIRIM

İtalyan distribütörlerden “Üç-dört İtalyan markasının koleksiyonunu Damat Tween ve D’S damat koleksiyonlarında buluşturuyorsunuz” sözleriyle özgüler aldıklarını anlatan Orakçıoğlu, “Buraya son bir buçuk yılda yaklaşık 1.5 milyon Euro’luk yatırım yaptık. Önümüzdeki 4-5 yıl içinde mağazalar hariç yaklaşık 5 milyon Euro daha yatırım olacak” şeklinde konuştu.