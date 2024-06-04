Avrupa’nın faiz indirimi kapıda

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Yüksek enflasyonla faizleri artırarak mücadele eden ECB, Temmuz 2022’den bu yana art arda 10 toplantıda faiz oranlarını toplamda 450 baz puan artırmıştı. Eylül 2023’teki toplantısında mevduat faizini yüzde 4’e yükselten banka, ekim, aralık, ocak, mart ve nisan toplantılarında değişikliğe gitmedi. Bu durum da tüketiciler için kredi maliyetlerini artırırken, imalat, inşaat ve diğer sektörlerdeki yatırımları daha pahalı hale getirerek ekonomiyi yavaşlattı. Öte yandan, Euro Bölgesi’nde martta yüzde 2.4 olan yıllık enflasyon, nisanda da aynı seviyeyi korudu. Orta vadede yüzde 2’lik enflasyon hedefleyen ECB’nin yaptığı tahminlere göre bu hedef uzak değil.

SİNYALİNİ VERMİŞTİ

ECB’nin nisan ayı para politikası toplantı tutanakları, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin haziran ayı başında ilk faiz indirimine zemin hazırladığını ortaya koymuştu. ECB Yönetim Konseyi’nin 10-11 Nisan’da Frankfurt’ta düzenlediği ve üç temel politika faizini sabit tutma kararı aldığı para politikası toplantısının tutanakları yayımlanmış; bu tutanaklar, üyelerin, bankanın haziran ayı toplantısında para politikası kısıtlamalarını gevşetmeye başlayabileceğini gözler önüne sermişti. ECB tutanaklarında, “O zamana kadar elde edilen ek kanıtların ECB ekonomistlerinin mart projeksiyonlarında yer alan orta vadeli enflasyon görünümünü doğrulaması halinde, Yönetim Kurulu’nun haziran toplantısında para politikası kısıtlamalarını gevşetmeye başlayabilecek bir konumda olması makul görülmüştür” denilmişti. Tutanaklarda, “Genel olarak üyeler, piyasaların, ECB’nin iletişim ve tepki fonksiyonunu anladığını ve verilerin mevcut görünümü teyit etmesi halinde haziran toplantısında bir faiz indirimi olasılığına hazırlıklı olduğunu değerlendirdi” ifadelerine yer verilmişti.

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FED’DEN TEMKİNLİ DURUŞA DEVAM

PARA piyasalarındaki fiyatlamalar ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ilk faiz indirimine son çeyrekte gidebileceği yönünde. Haziran ve temmuz aylarındaki toplantılarda Fed’in politika faizini sabit tutacağı tahmin ediliyor. Ülkede işsizlik oranı yüzde 3.9 ile hala tarihi düşük seviyelere yakın seyrederken, nisanda yüzde 3.4 artan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Fed’in yüzde 2’lik hedefinin üzerinde bulunmayı sürdürüyor. Dolayısıyla, enflasyonun istenilen hızda yavaşlamadığı ülkede, Fed yetkilileri tarafından zamanından önce politika faizini düşürmenin olası riskleri tartışılmaya devam ediliyor. Ancak Fed’in kasım toplantısında yüzde 87 ihtimalle ilk faiz indirimine gideceği fiyatlanırken, aralıkta yüzde 57 ihtimalle kasımdaki olası indirimin ardından politika faizinin sabit bırakılacağı tahmin ediliyor.