Avrupa’nın en yüksek çelik binası

İzmir Bayraklı’da inşa edilen Biva Tower’ın Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın ise en yüksek çelik binası olduğunu söyleyen Biva A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Yılmaz, “Bayraklı bölgesi İzmir’in en önemli bölgelerinden biri. Burası iş, alışveriş ve sosyal yaşam olanı olarak yeni bir şekillenme yaşıyor. Şehrin yeni merkezi haline geliyor. Biz de inşa ettiğimiz yapı ile burada yeni bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

TÜKETİCİLER ARTIK SORGULUYOR

Yılmaz, “Biba Tower önemli bir mühendislik projesi. Tamamı çelikten oluşuyor. 151 metrelik yapısı ile meydana gelebilecek doğal afetlere karşı güçlü bir güvenlik sunuyor” diye konuştu. Ülkemizde meydana gelen depremlere karşı tüketicilerin artık çok bilinçli hareket ettiğini belirten Yılmaz, “Artık tüketiciler yaşamak istedikleri binaların deprem yönetmeliğine uygun yapılıp yapılmadığını sorguluyor, üzerine gidiyor ve araştırmalar yapıyor. Böyle tüketicileri görmek bizi sevindiriyor” ifadelerini kullandı. Yılmaz, “Klasik yöntemlerle inşa edilmiş betonarme yapılara göre daha maliyetli olmasına karşın muazzam bir dayanıklılık sağlayan çelik diagrid yapılar, depremin ürettiği enerjiyi, toprağa geri iletebilme özelliğine sahip” şeklinde konuştu.

SAĞLIKLI YAŞAN ALANLARI

Yılmaz, proje ile ilgili şu bilgileri verdi: “3 tarafı özel tasarımlı harika parklarla çevrili olan Biva Tower’ın ilk iki katı kafe, mağaza, restoran gibi sosyal yaşam için ayrılırken 3 ve 6. katlar arası ise otopark olması için tasarlandı. Ayrıca, 140 metrekarelik açık yüzme havuzu ve 1600 metrekarelik sağlıklı yaşam alanları ise 7. ve 8. katlarda yer alacak. Biva Tower’da vale, oto yıkama, kuru temizleme, resepsiyon, akıllı ev sistemi, market ve güvenlik gibi bir çok hizmet standart olarak sunulacak. Projede yer alan 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve loft daireler istenirse birleştirilerek dilenen büyüklükte mekanlar oluşturulabilir.”

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın