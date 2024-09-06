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Avrupa’nın en güçlü gıda perakendecisi Türkiye’den

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#Migros#Perakende#ESM: European Supermarket Magazine
Avrupa’nın en güçlü gıda perakendecisi Türkiye’den
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2024 15:02

“ESM: European Supermarket Magazine” ve Brand Finance iş birliğiyle hazırlanan “Avrupa'nın En Güçlü 50 Gıda Perakendecisi” raporunda, Migros Ticaret A.Ş’nin birinci sırada yer aldığı açıklandı.

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Raporda, Avrupa’nın önde gelen gıda perakendecilerinin yatırım, performans ve marka gücü değerlendirilerek her gıda perakendecisine bir puan verildiği belirtildi. Migros’un AAA+ notu alan tek gıda perakendecisi olarak birinci sırada yer aldığı ve Avrupa'nın en güçlü gıda perakendecisi unvanını kazandığı açıklandı. 

Dergiye açıklamalarda bulunan Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, “Çok formatlı, çok kanallı ve entegre iş modelleri ile sürekli büyüyor, sektörümüze ve ülkemize büyümeyi yaygınlaştırıyoruz. Online satışlarımızın toplam satışımız içindeki payı yaklaşık 1/5’e ulaştı. Türkiye'nin dört bir yanındaki dağıtım ve paketleme merkezlerimizin sayısı sürekli olarak artarak 2026 yılına kadar 100’ü aşkın merkeze ulaşacağız. İştiraklerimiz ve girişimlerimizle 5 yıl içinde bir Migros daha yaratacağız” diye konuştu.

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#Migros#Perakende#ESM: European Supermarket Magazine

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