Avrupa’nın en güçlü gıda perakendecisi Türkiye’den

Haberin Devamı

Raporda, Avrupa’nın önde gelen gıda perakendecilerinin yatırım, performans ve marka gücü değerlendirilerek her gıda perakendecisine bir puan verildiği belirtildi. Migros’un AAA+ notu alan tek gıda perakendecisi olarak birinci sırada yer aldığı ve Avrupa'nın en güçlü gıda perakendecisi unvanını kazandığı açıklandı.

Dergiye açıklamalarda bulunan Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, “Çok formatlı, çok kanallı ve entegre iş modelleri ile sürekli büyüyor, sektörümüze ve ülkemize büyümeyi yaygınlaştırıyoruz. Online satışlarımızın toplam satışımız içindeki payı yaklaşık 1/5’e ulaştı. Türkiye'nin dört bir yanındaki dağıtım ve paketleme merkezlerimizin sayısı sürekli olarak artarak 2026 yılına kadar 100’ü aşkın merkeze ulaşacağız. İştiraklerimiz ve girişimlerimizle 5 yıl içinde bir Migros daha yaratacağız” diye konuştu.