Avrupa’nın en büyük kağıt fabrikası açıldı... Erdoğan: Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
İnanılmaz anlar Uzaydan bile görüntülendi... 20 KM yükseldi...İnanılmaz anlar! Uzaydan bile görüntülendi... 20 KM yükseldi...#Tonga
Demirören Şirketler Grubundan Ali Mahir Başarır hakkında tazminat davasıDemirören Şirketler Grubu'ndan Ali Mahir Başarır hakkında tazminat davası#Ali Mahir Başarır
Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Film senaryosu gibi...Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Film senaryosu gibi...#Robert Durst
Erdoğan: Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruzErdoğan: Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz#Cumhurbaşkanı
81 ile yazı gönderildi Yeni dönem: PCR testi şartı tamamen kaldırıldı81 ile yazı gönderildi! Yeni dönem: PCR testi şartı tamamen kaldırıldı#PCR Testi
THYden iç hat uçuşlar için flaş PCR testi kararıTHY'den iç hat uçuşlar için flaş 'PCR testi' kararı!#THY
Meteorolojiden 19 il için kritik uyarı Prof. Dr. Şen tarih verdi: Daha kuvvetli geliyorMeteoroloji'den 19 il için kritik uyarı! Prof. Dr. Şen tarih verdi: Daha kuvvetli geliyor#Meteoroloji
İşte kritik görüşmenin ayrıntıları... 2009dan beri atılan en büyük adımİşte kritik görüşmenin ayrıntıları... 2009'dan beri atılan en büyük adım!#Türkiye
Sivasta ilk 11ler belli oldu Avcıdan Visca kararı...Sivas'ta ilk 11'ler belli oldu! Avcı'dan Visca kararı...#Sivasspor
Yabancılar akın etti... Yüzde 45 değerlendi En çok tercih edilen ilçeler belli olduYabancılar akın etti... Yüzde 45 değerlendi! En çok tercih edilen ilçeler belli oldu#Türkiye İstatistik Kurumu
Rusyadan tehlikeli plan... Putin özel ajanlarını önden gönderdiRusya'dan tehlikeli plan... Putin özel ajanlarını önden gönderdi!#RUSYA
İstanbulda tantunicide mide bulandıran görüntüler Hepsini çöpten toplattı... Harekete geçildiİstanbul'da tantunicide mide bulandıran görüntüler! Hepsini çöpten toplattı... Harekete geçildi#Tantuni
Ünlü oyuncu toprağa verildi: Kocasının alyansını boynunda taşıdıÜnlü oyuncu toprağa verildi: Kocasının alyansını boynunda taşıdı#Bob Saget
Tepki çekeceklerini bildikleri halde... Bu açıklamaları neden yapıyorlarTepki çekeceklerini bildikleri halde... Bu açıklamaları neden yapıyorlar?#Altın Fiyatları
İki ünlü sahibi de benzer şekilde ölmüştü: Sonunda cesur biri çıktı ve o evi satın aldıİki ünlü sahibi de benzer şekilde ölmüştü: Sonunda cesur biri çıktı ve o evi satın aldı#Whitney Houston
HABERLEREkonomi Haberleri

Avrupa’nın en büyük kağıt fabrikası açıldı... Erdoğan: Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz

#Cumhurbaşkanı#Recep Tayyip Erdoğan#Batı Kipaş Kağıt Fabrikası
Avrupa’nın en büyük kağıt fabrikası açıldı... Erdoğan: Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz

Batı Kipaş Kağıt Fabrikası Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fabrikayla ilgili "Ülkemizin 250 milyon dolarlık kağıt ithalatını sonlandıracak bu tesis aynı zamanda 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirecektir. 450 milyon dolarlık cari açığın kapanmasını sağlayacak" ifadesinde bulundu. '550 milyon dolarlık ilk etapta 800 kişi istihdam edilecektir' diyen Erdoğan, "2. etap için 450 milyon dolarlık yatırım öngörülüyor. 600 kişilik ilave istihdam sağlanacak" açıklamasında bulundu. Erdoğan ayrıca, "Tesis çevreci üretim anlayışıyla faaliyet gösterecek. 12 milyon ağacın, 2. etapla 21 milyon ağacın kesilmesinin önüne geçilecek" dedi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

* Bu devasa yatırımı kazandıran KİPAŞ Holding'i tebrik ediyorum. Aydın Söke OSB'de faaliyete geçen tesis kağıt alanında ihtiyaçları giderecek cari açığın azaltılmasını sağlayacaktır. İlk etap tamamlandı, deneme üretimleri başladı.  550 milyon dolarlık ilk etapta 800 kişi istihdam edilecektir. 

Avrupa’nın en büyük kağıt fabrikası açıldı... Erdoğan: Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz

* Ülkemizin 250 milyon dolarlık kağıt ithalatını sonlandıracak bu tesis aynı zamanda 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirecektir. 450 milyon dolarlık cari açığın kapanmasını sağlayacak. Tesisin 2. etabı devam ediyor, yıl sonu biteceğini tahmin ediyoruz. 

* 2. etap için 450 milyon dolarlık yatırım öngörülüyor. 600 kişilik ilave istihdam sağlanacak. 1400 kardeşimiz evine ekmek götürecek. Tesis çevreci üretim anlayışıyla faaliyet gösterecek. Son teknolojik makinelerle donatılmıştır ve yüzde 100 geri dönüşümlü atık kağıttan üretim yapılacak. 12 milyon ağacın, 2. etapla 21 milyon ağacın kesilmesinin önüne geçilecek. 

Haberin Devamı

* Bu yatırıma vergi, enerji, altyapı, personel konularında çeşitli destekler sağlıyoruz. Ekonomik ve sosyal katkı göz önüne alındığında aldığı destekleri sonuna kadar hak ettiği ortadadır. Firma sahiplerinden beklentim 2. etap yatırımını en kısa sürede tamamlamalıdır. 

Avrupa’nın en büyük kağıt fabrikası açıldı... Erdoğan: Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz

 

* Kağıt en önemli buluşlardan biridir. Bilginin kaydedilmesi için kullanılan kıymetli bir araçtır. Pek çok medeniyetin kurulup gelişmesinde rol oynamıştır. Ekonomik olarak da büyük bir değer oluşturmaktadır. Kağıt üretimi sektöründe 80 bin fazla insanımız istihdam ediliyor. Katma değeri ise 20 milyar liranın üzerindedir. 

* Sektörün gelişiminin hızlandığını görmekten memnuniyet duyuyorum. Girişim ve istihdamda 2 kat, katma değer ve ciroda ise 9 kat artış yaşandı. Son 10 yılda özellikle sektörde yatırım tutarı 42 milyarı geçen 1166 adet yatırım teşvik belgesi düzenledik. 25 bin ilave istihdamın önünü açtık. 176 milyon lira sektörden gelen projelere destek sağladık. 

Haberin Devamı

* Türkiye'nin 2021 senesini 225 milyar 368 milyon dolarlık rekor ihracat rakamıyla kapatmasının gerisinde bu destekler çalışmalar üretim hamlelileri vardır. Türkiye muhalefetin iddia ettiği gibi fabrika satarak domates alan değil bilakis Afrika Asya ve Avrupa'nın imalat merkezi olan bir ülkedir. Türkiye 500 milyar dolar dış ticaret hacmine ulaşan bir ülkedir. 

Avrupa’nın en büyük kağıt fabrikası açıldı... Erdoğan: Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz

* AB'ye karşı net dış ticaret fazlası veren ülkeye domates ithalatçısı demek hakarettir, cehalettir, saygısızlıktır. Bu ülkenin sanayisinden haberdar olmayanları kendi cehaletleriyle bırakıyorum. Muhalefete rağmen ülkemizi rekordan rekora koşturduysak önümüzdeki dönemde de yeni başarı hikayeleri yazacağız. Çalışıp üreteceğiz. Milletimize inanacağız. Türkiye'yi hak ettiği yere hep birlikte getireceğiz. 

Haberin Devamı

* Türkiye'nin saman ithalatçısı olduğunu sanan cahilleri havanda su dövmek yerine organize sanayi bölgemizi ziyaret etmeye davet ediyorum. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı#Recep Tayyip Erdoğan#Batı Kipaş Kağıt Fabrikası

BAKMADAN GEÇME!

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki
Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Robert Durstün filmlere konu olmuş hikayesi

Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Robert Durst'ün filmlere konu olmuş hikayesi

#Robert Durst
Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Tatil

BAKMADAN GEÇME!

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki
Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Robert Durstün filmlere konu olmuş hikayesi

Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Robert Durst'ün filmlere konu olmuş hikayesi

#Robert Durst
Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Tatil