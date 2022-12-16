Avrupa'nın en büyüğü! Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi ilkleri barındırıyor

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Türkiye'nin ve Avrupa'nın en doğal gaz yer altı depolama tesisi, Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

2007 yılında hizmete giren tesisin ek kapasitesi için 18 kuyuda sondaj işlemi gerçekleştirildi. 2 platform kuruldu ve kapasite 4,6 milyar metreküpe günlük geri üretim ise 75 milyon metreküpe çıktı. Dev tesis bu haliyle Türkiye'nin yıllık doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'ini karşılayabilecek duruma geldi.

En sert kış günlerindeki ihtiyacın dörtte biri bu tesisten karşılanabilecek.

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TESİSİN ELEKTRİĞİ YENİLENEBİLİR ENERJİDEN SAĞLANIYOR

Tesisteki elektrik enerjisi yenilenebilir enerji ile gerçekleştiriliyor. 4,2 megavatlık güce sahip rüzgar türbininin ürettiği elektrik tesisin günlük harcamasını karşılıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Doğalgaz referans fiyatının oluştuğu küresel bir merkez haline dönüştürmektir. Bu konuda değerli dostum Sayın Putin ile önemli görüşmelerimiz oldu. Adımlarımızı attık atıyoruz. Böylece özellikle Trakya doğalgazda, enerjide bir hub haline gelecektir. Bununla ilgili çalışmalarımızı bölgemizdeki enerji ortaklarımızla birlikte yürütüyoruz. Halen toplamda 20 milyar dolarlık bir yatırımın sürdüğü nükleer güç enerjisini de bu tabloya eklediğimizde artık enerji alanında bambaşka bir seviyeye yükseleceğiz. Orta Asya ve Akdeniz'deki yeni gelişmelerin ardından ülkemizin bu özelliği daha da pekişecektir. Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmanın yol açtığı rahatsızlıkların gerisinde enerji alanındaki her yatırımın yarım asırlık, bir asırlık derinliğe sahip olması yatıyor. Siyasi ve diplomatik ilişki ağımızı ortak ekonomik çıkarlar temelinde genişleterek diğer alanlarla birlikte enerjide yeni kazanımlar elde etmek için yoğun çaba harcıyoruz. Enerji vizyonumuzu 2053 yılında birincil kaynaklarda dışa bağımlılığımızı yüzde 71'den, yüzde 13'e indirecek şekilde belirledik. Hedeflerimizi buna göre oluşturuyor. Yatırımlarımızı buna göre planlıyoruz" dedi.