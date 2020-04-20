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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 20.04.2020 - 15:07,Son Güncelleme:

Avrupalıların yüzde 60'ı internet alışverişi yaptı

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Avrupalıların yüzde 60'ı internet alışverişi yaptı
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Avrupa Birliği'nde (AB), geçen yıl vatandaşların yüzde 60'ı internet üzerinden alışveriş yaptı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2019 yılında internet üzerinden alışveriş yapma oranlarını yayımladı.
Buna göre, AB'de internet üzerinden alışveriş yapma oranı 2009'da yüzde 32 seviyesinde bulunurken, bu rakam geçen yıl yüzde 60'a ulaştı.

AB ülkeleri arasında internetten alışverişte Danimarka ilk sırada yer aldı. Danimarka'da 2019 yılında vatandaşların yüzde 84'ü internet üzerinden alışveriş yaptı. Danimarka'yı, yüzde 82 ile İsveç, yüzde 81 ile Hollanda, yüzde 79 ile Almanya ve yüzde 73 ile Finlandiya izledi.

AB ülkeleri arasında bu dönemde en az internetten alışveriş yapan ülkeler ise yüzde 22 ile Bulgaristan ve yüzde 23 ile Romanya oldu. İnternetten alışveriş oranı Fransa'da yüzde 70, İtalya'da yüzde 38, İspanya'da yüzde 58 ve Yunanistan'da yüzde 39 seviyesinde gerçekleşti. 

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