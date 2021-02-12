Avrupalılar AB'nin geleceğine inanıyor

AB'nin geleceği hakkında iyimser düşünenlerin oranı, geçen yıla göre 5 puan arttı. Ülkelere göre, bu oran değişiklik gösterse de AB üyelerinin hepsinde olumlu düşünenlerin oranı yüzde 50'nin üzerine yükseldi.



İyimser düşünce sahiplerinin en çok olduğu ülke yüzde 89 ile İrlanda olurken, en az olduğu ülke yüzde 52 ile Fransa çıktı.



Geçen yılın son iki ayında tüm üye ülkelerde yapılan ankette, AB vatandaşlarının reform istediği dikkati çekti. Avrupalıların yüzde 27'si AB'yi olduğu gibi görmek istediklerini söylerken, yüzde 44'ü AB'yi desteklediklerini ancak bu desteğin şu anki gidişata yönelik olmadığını dile getirdi.



Katılımcıların yüzde 22'si ise AB fikrine şüpheyle yaklaştıklarını ancak "radikal bir reform" olursa fikir değiştirebileceklerini ifade etti. AB vatandaşlarının sadece yüzde 5'i AB'ye tamamen karşı olduklarını söyledi.



AB'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hazırladığı ekonomik kurtarma fonu hakkındaki fikirleri sorulan Avrupalıların yüzde 72'si fonun ülkelerinde ekonominin daha hızlı toparlanmasını sağlayacağını savundu. Kurtarma fonuna en büyük destek yüzde 90 ile İrlanda ve Malta'da, en az destek ise yüzde 62 ile Fransa ve Finlandiya'da görüldü.



AB genelinde katılımcıların yüzde 53'ü ise ekonomik durumun 2021 sonuna kadar daha da kötü olacağı görüşünü dile getirdi.