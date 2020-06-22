Avrupalı otolarda ‘Made in China’ dönemi başlıyor

Uzun yıllardır özellikle Apple, Samsung, LG gibi teknoloji devleri Çin’deki fabrikalarından tüm dünya pazarlarına satılmak üzere ürünlerinin üretimini gerçekleştiriyor. Ülkedeki gelişmiş teknolojik altyapı ve ucuz iş gücünü kendi avantajlarına çeviren teknoloji firmalarını otomotivin önde gelenleri de takip etmeye başladı. Avrupalı otomobil üreticileri artık yalnızca Uzak Doğu pazarına yönelik modelleri değil, diğer pazarlara satılacak modelleri de Çin’de üretmeye başlıyor. Bu yöntem ile maliyetleri de düşürmeyi hedefliyor.

ÜRETİM BAŞLADI

Otomotiv sektöründe geçmişten bu yana Uzak Doğu pazarları için üretim Çin’de gerçekleştirirken, premium markalar orada üretilen modellerini Avrupa pazarına getirmek için ilk adımı attı. Özellikle DS ve BMW markaları başı çekerken, Alman üreticinin tüm dünya pazarına satışı gerçekleşecek elektrikli SUV modeli iX3’ün üretimi içten yanmalı X3 modeli ile aynı fabrikada, Çin’in Dadong kentinde gerçekleştiriliyor. Avrupa pazarına sunulacak bu elektrikli SUV ile birlikte marka ilk kez ‘Made in China’ etiketine sahip bir modeli Avrupa pazarına sokmaya hazırlanıyor.

DS 9 ÇİN’DEN GELECEK

2 bin 300 kilometre güneyde de eşzamanlı olarak benzer manzarayı görüyoruz. Fransız PSA Grubu’nun bir parçası olan premium marka DS de, tıpkı Alman üretici gibi Çin’de ürettiği modelleri Avrupa pazarına sunmaya hazırlanıyor. Shenzhen’de bu yıl içerisinde üretimine başladığı yeni modeli DS 9’u yıl sonunda Avrupa yollarına çıkartmayı hedefleyen markanın Çin’den getireceği ilk otomobil için müşterisi ise hazır; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron.

‘SMART VE E-MINI DE YAKINDA ÇİN’DEN GELECEK’

Bu iki markayı takip edecek sonraki adaylar hazır. Daimler, 2022’den itibaren Çin’de Geely markası ile birlikte yeni nesil akıllı elektrikli küçük otomobil üretme planlarını masaya yatırdı. Elektrikli Smart’ın Çin’detesiste üretilerek dünya pazarlarına sunulması hedeflenirken, Fransa’daki üretimi de sona erdi. Bir diğer küçük elektrikli model için Zhangjiang’da tesis kuruluyor. Avrupa’ya ihracat için elektrikli Mini’nin yeni üretim tesisi projesi hayata geçiriliyor. Şirketten yapılan açıklamada İngiltere Oxford’daki üretimin devam edeceği belirtiliyor.

‘PEKİN ORTAK GİRİŞİM BASKISINI HAFİFLETTİ’

Pekin'in yeni politikası da üreticilerin Çin’deki üretim ve yatırımların artmasına yardımcı oluyor. Daha önceden en büyük engellerden bir tanesi olan Çinli bir firma ile ortak girişim zorunluluğunun yumuşatılması Avrupalı markaları cesaretlendiriyor. 2022 yılından itibaren tamamen kaldırılması da gündemde.

‘ÇİN ÖZELLİKLE ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN CAZİP’

İki premium otomobil markasının başlattığı bu akımı diğer markaların yeni modelleri ile takip etmesine ise kaçınılmaz olarak bakılıyor. Pandemi sonrası Avrupa’da ciddi etkiler hissedilmesi alternatif üretim yapacak ülkeleri gündeme getirmişti. İlk aşamada kazanan Çin olarak gözüküyor. Duisburg’daki Otomotiv Araştırmaları Merkezi’nden Ferdinand Dudenhöffer, Çin’in özellikle dünya pazarlarına hizmet etmek üzere elektrikli araçlar için ideal bir üretim yeri olduğunu belirterek; “Elektrikli otomobiller Çin’de daha yüksek hacimlerde üretilmeye başlanacak. Bu da dünya ekonomisinde ciddi şekilde hissedilir farklar yaratacak. Bu nedenle BMW’nin elektrikli bir SUV ile başlaması şaşırtıcı değil. Çin’in konumu özellikle elektrikli otomobiller için gün geçtikçe daha önemli hale gelecek” şeklinde konuştu.

KALİTE BİRİNCİ ÖNCELİK

Dudenhöffer, “İmalat kalitesi çok önemli bir husus. Çin’deki genç fabrikalarda, eski ana tesislerden daha iyi ve yüksek kaliteli üretimler yapılabilecek. ‘Made in China’ etiketi yerine ilerleyen süreçte ‘BMW tarafından üretildi’, ‘DS tarafından üretildi’ etiketleri yer alarak marka nerede üretilirse üretilsin kalitenin doğru olduğunu garanti altına alacaktır. BMW bunu ABD’de X modelleri ile yapmayı başardı ve kesinlikle Çin’de de bunun için çalışacak” dedi.