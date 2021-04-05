MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAvrupalı havayolu şirketi çöküşe geçti! AB'den beklenmedik anlaşma...
GeriEkonomi Avrupalı havayolu şirketi çöküşe geçti! AB'den beklenmedik anlaşma...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
AA
Haber Giriş: 05.04.2021 - 10:38 | Son Güncelleme:

Avrupalı havayolu şirketi çöküşe geçti! AB'den beklenmedik anlaşma...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupalı havayolu şirketi çöküşe geçti! AB'den beklenmedik anlaşma...

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, salgından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen havacılık sektöründeki şirketlerden Fransız hava yolu şirketi Air France'a maddi yardım yapılması için AB Komisyonu ile anlaşma yapıldığını açıkladı. Müzakereler sonucun rakamın netleşmediği ifade edildi.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, AB Komisyonuyla müzakerelerin sonuçlandığını ancak yardım miktarının henüz netleşmediğini belirtti.

Dev şirketten rekor zarar Yan kuruluşunu kapattı... 8 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu
Dev şirketten rekor zarar! Yan kuruluşunu kapattı... 8 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu

Bu iyi haberin şirketi daha rekabetçi olma konusunda teşvik etmesi gerektiğini söyleyen Bakan Le Maire, Air France’in Orly havalimandaki bazı iniş ve kalkış yerlerinden vazgeçmesi gerekeceğini dile getirdi.

Avrupalı havayolu şirketi çöküşe geçti ABden beklenmedik anlaşma...

Ekonomi Bakanı, devletin şirkete şu ana kadar 7 milyar avro yardımda bulunduğunu, Air France’ın karbondioksit salımını azaltmasını ve bu konuda dünya lideri olmasını beklediklerini ifade etti.

Dev hava yolu şirketi 1593 çalışanını işten çıkarttı
Dev hava yolu şirketi 1593 çalışanını işten çıkarttı

Air France-KLM ortaklığı, Kovid-19 salgının etkisiyle 2020'de 7,1 milyar avro zarar etmişti. Şirketin cirosu 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 59 azalmış, borcu iki katına çıkarak 11 milyar dolara ulaşmıştı.

Avrupalı havayolu şirketi çöküşe geçti ABden beklenmedik anlaşma...

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi