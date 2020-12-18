Avrupa’dan iki ödül geldi

Avrupa’nın önde gelen finans ve iş analizi yayınlarından International Finance Magazine dergisinin dünya çapında düzenlemiş olduğu ‘International Finance 2020 Awards’ ödüllerinde Ziraat Katılım, 2020 yılının ‘En İyi Katılım Bankası’ ve ‘En Hızlı Büyüyen Katılım Bankası’ ödüllerine layık görüldü. Başarılı hizmetlerinin bir sonucu olarak Uluslararası Finans Ödülleri kapsamında iki ödülü kazandıklarını belirten Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, “Ziraat Katılım, sadece Türkiye’de değil, bölgesinde de katılım bankacılığına güç veren, sürekli değer üreterek her aşamada paylaştıkça daha fazlasını müşterilerine öneren, evrensel, saygın ve lider bir katılım bankası olma hedefiyle yoluna devam ediyor. Uluslararası platformda aldığımız ödüller ile ülkemizi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyoruz.

ŞEFFAF VE ETİK

Katılım finans sektörünün öncü bankası olarak; müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak ürünler geliştirmeye, müşteri memnuniyetini sağlamaya, saygın, şeffaf ve etik bankacılık hizmeti sunmaya, sürdürülebilir büyüme ile katılım finans sisteminin toplam bankacılık sektöründen aldığı payı yukarılara taşımaya, çalışanların gelişimi, iş tatmini ve mutluluğunu merkeze alarak mesleki ve kişisel gelişim imkânları sunmaya ve ekonomik değer üreten, toplumun ve bireylerin gelişimini hedefleyen sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz” dedi. Özdemir; “Ziraat Katılım, Türkiye’nin ilk kamu katılım finans kurumu ve ülkemizin en büyük finans kuruluşu olan Ziraat Finans Grubu’nun bir üyesi olarak, etkinlik ve verimlilik odaklı çalışmalarıyla müşterilerine ve ülkemiz ekonomisine uzun soluklu katkılar sağlamaya devam edecektir” diyerek sözlerini tamamladı.