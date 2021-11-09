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Avrupa’daki Türklere Kapadokya’yı gezdirecek

#Kapadokya#Jolly Tur#Turist
Avrupa’daki Türklere Kapadokya’yı gezdirecek

Önümüzdeki yıl 35. yılını kutlayacak Jolly, 1 Ocak’ta yurtdışına açılıyor. Markanın öncelikli hedefi yurtdışında yaşayan Türklere kültür turları yaptırmak. Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, “Hamburg’da yaşayıp Kapadokya’yı, Berlin’de yaşayıp Şanlıurfa’yı görmeyen binlerce Türk var. Gurbetçilere Türkiye’yi gezdirerek ülkeye önemli döviz girdisi sağlamak istiyoruz” dedi.

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Pandemi nedeniyle zor dönemler geçiren turizmciler 2022 yılı için hazırlıklara başladı. Önümüzdeki sezon yurtiçi ve yurtdışından yüksek taleple karşılaşmayı bekleyen tur operatörleri yeni sezondan umutlu. Türkiye’nin önemli tur operatörlerinden Jolly, yeni sezon için erken rezervasyon kampanyasını başlattığı basın toplantısında, 1 Ocak itibarıyla yurtdışına açılacağını duyurdu. Hali hazırda 26 şehirde kültür turu düzenleyen şirketin en büyük hedefi ise gurbetçileri yurtdışından uçak bağlantılarıyla getirerek bu turlara dahil etmek. Yeni döneme yönelik beklentilerini ve stratejilerini anlatan Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, “Hamburg’ta yaşayıp Kapadokya’yı, Berlin’de yaşayıp Şanlıurfayı’yı görmeyen binlerce Türk var. 35. yılımızda yurtdışı açılımı yaparak gurbetçileri Türkiye’yi gezdirmek ve ülkeye önemli bir döviz girdisi sağlamak istiyoruz” dedi.

SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ BAŞLIYOR

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Markanın 2021 yılına ilişkin büyüme perfomansıyla ilgili bilgiler veren Mete Vardar, “Bu yıl pandemi etkisine rağmen güçlü büyümemizi sürdürdük. Yurtiçi otel satışlarımızda 2019 yılına göre kişi sayısında yüzde 30, ciroda ise yüzde 80 büyüme oranı yakaladık” ifadelerini kullandı. Düzenledikleri kültür turlarıyla artık yerli turistin hafızasında özel bir yer edindiklerine dikkat çeken Mete Vardar, “Kültür turlarına verdiğimiz önemi bu yıl daha çok artırarak devam edeceğiz” dedi. Yurtdışı departmanının da 1 Mart itibariyle yoğun bir talep alacağını aktaran Mete Vardar, “Schengen açılıyor, seyahat özgürlüğü başlıyor, en büyük büyümeyi yurtdışında yakalayacağız” şeklinde konuştu.

YÜZDE 50’YE VARAN İNDİRİM

Önümüzdeki sezon 35. yıllarını kutlayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Jolly Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert Vardar ise, “Startını verdiğimiz, yüzde 50’ye varan indirimlerin sunulduğu erken rezervasyon kampanyasıyla yeni döneme başlamanın heyecanını taşıyoruz. Birçok avantajı sunduğumuz erken rezervasyon kampanyasında tatilin dörtte birini ödeyip, kalan tutarı son üç günde tamamlama, üç gün öncesine kadar hiçbir koşul belirtmeksizin iptal ve iade hakkı da misafirlerimize sunduğumuz özel çalışmalarımız arasında yer alıyor” diye konuştu.

BU SEZON YER BULMAK ZOR OLABİLİR

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Bu yıl döviz kurundaki artışa paralel otellerin maliyetlerinin de arttığına dikkat çeken Mete Vardar, “Pandemi döneminde iç pazarın önemi bir kez daha ortaya çıktı. Otellerle kontrat döneminde iç pazara verdiği önemi bir kez daha gördük” dedi. Bu yıl erken rezervasyon fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 20-25 artışla başlayacağını anlatan Vardar, şöyle devam etti: “Bu fiyat artışı sezonda yüzde 50-60’ları bulacak gibi görünüyor. Erken rezervasyon dönemini fiyat ve yer bulma avantajı olarak da değerlendirmek gerekiyor. Erken rezervasyon yapmayan fiyatların artmasının yanında yer bulma sıkıntısı da yaşayabilir. O nedenle 1 Ocak’a kadar sürecek olan erken rezervasyon kampanyamız çok büyük önem taşıyor.”

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#Kapadokya#Jolly Tur#Turist

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