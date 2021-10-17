‘Avrupa’daki şoför ihtiyacını karşılayabiliriz’

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Türkiye’nin İngiltere ve AB ülkelerinde ortaya çıkan şoför ihtiyacını rahatlıkla karşılayabileceğini belirten Türkiye ve Uluslararası TIR Ağır Vasıta Şoförleri Derneği (UTSYD) Başkanı Sedat Kaplan, “Avrupa’daki şoför ihtiyacını karşılayabilecek durumdayız çünkü ülkemizde şu anda yetişmiş bir güç var” dedi. Kaplan, güçlü bir Türk şoför camiasının olduğuna vurgu yaparak, güvenilir ve işinin ehli Türk şoförleriyle söz konusu talebi karşılamaya talip olduklarını söyledi.



TALEPLER GELMEYE BAŞLADI

İngiltere ve Litvanya gibi ülkelerde bulunan şirketlerden şoför talebi aldıklarını belirten Kaplan, konuya ilişkin şunları kaydetti: “Litvanya’daki bir şirket tarafından geçtiğimiz günlerde bize bir teklif geldi. Bizden 300 tane şoför talep ediyorlar. Biz şu anda bu talebi değerlendiriyoruz. Onu karşılayacağız. İngiltere ile ilgili olarak bize gelenler oldu. Geçen hafta toplantı yaptık. Protokollerimizi de yapacağız. Şoförlerimizi İngiltere’ye götürdüğümüz zaman mağdur olmamaları için biz onların garantisi olacağız. Bu garanti kapsamında zaten imzalar atıldığı zaman resmi olarak sıkıntıyı halletmiş olacağız. Yani bir şoför İngiltere’ye gidip de mağdur olmasın, sahipsiz olmasın.”



UZUN VİZE GEREKLİ

Kaplan, 3 aylık kısa bir vizenin yurtdışına gitmek isteyen şoförler açısından mantıklı olmadığını ifade ederek, “3 aylık vize verildiğini duyduk. 3 aylık bir şey için biz yokuz. 3 ay, altı 6 ay olarak yokuz. Uzun dönem olursa biz varız” şeklinde konuştu. Yurtdışındaki şoför ihtiyacının Türk şoförler tarafından olumlu karşılandığına vurgu yapan Kaplan, “Türk şoförler yurtdışındaki talebi çok güzel karşılıyorlar. Gelir yüksek. Yurtiçindeki talepte bir sıkıntı yok. Çünkü boşta olan şoförler de var” ifadesini kullandı. Özellikle Litvanya’dan Türk şoförlerle ilgili talep olduğunu belirten Kaplan, “Türk şoförleri güvenilir, namuslu ve şerefli insan oldukları için Türk şoförlerini tercih ediyorlar. Çünkü bizim Türk şoförlerimiz ekmeğinin peşinde kullandıkları araca, yüke, her şeyi sahip çıkarlar. Yani Türk şoföründe hırsızlık olmaz” dedi.

Kaplan, uzun yol şoförlüğünü boşta gezen gençler tarafından değerlendirilmesi gereken bir meslek olduğunu ifade ederek, “Bazı gençlerimiz bugün boş geziyor. Bunları da bu kapsamda değerlendirmek isteriz. Değerlendirmemiz de iyi olacak. Herkes iş güç sahibi olacak. Bu konuda Türkiye’nin her bölgesinden bizi arıyorlar. Türkiye’den ciddi bir talep var. Gençlere TIR şoförü olmayı tavsiye ediyorum. Gerekli ehliyeti alıp TIR şoförü olsunlar” dedi.

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AYLIK GELİR ORTALAMA 15 BİN TL

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TÜRKİYE’den Avrupa’ya çalışan bir TIR şoförünün aylık ortalama 10-15 bin lira civarında para kazandığını belirten Kaplan, “Kendim 32 yıllık TIR şoförü olduğum için biliyorum. Firma sahibi olan arkadaşlarımla da bire bir konuşuyorum. Kazançları söylüyorlar. Gayet güzel, mantıklı kazanıyorlar” değerlendirmesinde bulundu. Kaplan, gençlerin özellikle yabancı dil konusunda istekli olmaları gerektiğine vurgu yaparak, “Günde en az 10 kelime öğrensinler. Kendilerini yabancı dil konusunda geliştirsinler” dedi.