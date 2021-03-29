Son kez yapılacaktı, ortalık karıştı! Avrupa'da 10 kişiden 8'i...

Bu kez Avrupa'daki son yaz saati olması bekleniyordu. Çünkü Avrupa Parlamentosu (AP), yaz saati uygulamasının Ekim 2021'den itibaren tamamen kaldırılmasını kabul etmişti. Ancak Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında anlaşma olmadığı için, uygulamadan vazgeçilip geçilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Avrupa'da birçok ülkede güneş ışığından daha fazla yararlanmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla 1970'lerden bu yana yaz saati uygulanıyor. 1980'de Avrupa ülkeleri yaz ve kış saatlerini eşitleyen anlaşmayı imzaladı. Böylece bütün ülkelerde uygulama yaygınlaştı. Ancak tasarruf önlemleri nedeniyle bu uygulama zaman içerisinde giderek daha az gerekli hale geldi. Ayrıca yaz saati uygulaması, insanların "biyoritmini bozduğu" ve ülkeler arasında zaman karmaşası yarattığı için eleştiriliyordu.

'HER 10 KİŞİDEN 8'İ YAZ SAATİ KALDIRILSIN DİYOR'

Hollanda'da yapılan bir araştırmaya göre, yaz saati uygulamasından vazgeçmek, insan sağlığı açısından daha olumlu sonuçlar doğuracak. Belçika'da yapılan bir araştırma, yaz saati uygulamasına geçildikten sonra, sabahları daha fazla gün ışığı olduğu için ilk 2 hafta yollarda daha fazla kaza meydana geldiğini ortaya koydu.

Araştırmalara göre, AB sınırları içinde yaşayan her 10 kişiden 8'i de yaz saatinin kaldırılmasından yana olduğunu söylüyor. Bu tür olumsuz görüşler üzerine AP 26 Mart 2019'da yaz saati uygulamasının yürürlükten kaldırımasını öneren bir tasarıyı kabul etti. Tasarıda, 2021 yılında son kez yaz saatine geçilmesi öngörülüyor.

AB ÜYESİ ÜLKELER KENDİLERİ KARAR VERECEK

Ancak AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nda bu konudaki tartışmalar hala devam ediyor. Ekim ayının son Pazar günü yaz saati uygulaması sona erecek. Bu süreçte yaz saatinde mi kalacakları ya da kış saatine mi geçeceklerine AB üyesi ülkeler kendileri karar verecek. AB sınırları içerisinde yaşayanların büyük bölümü yaz-kış saati uygulamasının kaldırılması istiyor ancak devletlerin buna ilişkin kesinleşmiş bir kararı yok. Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg gibi birbirine komşu ülkeler, ortak bir karar belirlenmesi için çalışıyor.

Avrupa Komisyonu, iç pazarın bozulmaması için ortak bir karar alınmasının önemine işaret ediyor. Birliğin Batı'da en uç noktasındaki Portekiz, Komisyon'un önerisini henüz gündeme almadı. AB ülkelerinin henüz ortak bir karar alamaması ve koronavirüs salgını yüzünden işleyişin yavaş ilerlemesi nedeniyle, yasal prosedürün tamamlanması olanaksız gibi görünüyor.

Bu nedenle AB Konseyi'nin, yaz saati uygulamasının kaldırılması konusunda yeni bir tarih saptayabileceği de belirtiliyor. AB yönetimi, yeni kuralların iç pazarın işleyişini önemli ölçüde etkilemesi durumunda, direktifin yürülüğe gireceği tarihi 12 aya kadar erteleyebilecek.

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