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Avrupa'da kömür fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

#Koronavirüs#Kömür Fiyatı#Avrupa
Avrupada kömür fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Avrupa'da kasım vadeli kontratlarda kömürün ton fiyatı 275 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

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Yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle azalan kömür talebi, ekonomilerin yeniden toparlanmaya başlamasıyla artışa geçti. Avrupa'da yaşanan arz ve talep dengesizliği nedeniyle doğal gazın yanı sıra kömür fiyatları da rekor tazelemeye devam ediyor.

API2 Rotterdam Kömürü Vadeli İşlemler Piyasası'nda kasım vadeli kontratlarda kömürün ton fiyatı 275 dolara çıkarak rekor kırdı.
Geçen yıl kasım kontratlarında ton başı 55 dolar seviyesinde olan kömür fiyatındaki artış yüzde 400'ü buldu. Kömür fiyatları son bir ayda ise yüzde 70'e yakın artmıştı.

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#Koronavirüs#Kömür Fiyatı#Avrupa