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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 19.05.2020 - 13:03,Son Güncelleme:

Avrupa'da inşaat üretimi geriledi

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Avrupa'da inşaat üretimi geriledi
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Avrupa Birliği'nde (AB) inşaat üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin geniş ölçüde yürürlüğe girmeye başladığı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 12 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mart ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, martta şubat ayına kıyasla yüzde 14,1 düştü. İnşaat üretimi, 2019'un mart ayına göre ise yüzde 15,4'lük gerileme kaydetti

AB'de inşaat üretimi, martta önceki aya göre yüzde 12, 2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 13,4 düşüş gösterdi.

AB ülkeleri arasında martta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla düşüş yüzde 40,2 ile Fransa, yüzde 36,2 ile İtalya ve yüzde 11,9 ile Slovenya'da gerçekleşti.

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