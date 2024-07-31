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Avrupa'da gaz fiyatları artıyor

Güncelleme Tarihi:

#Doğal Gaz#Fiyat#Avrupa
Avrupada gaz fiyatları artıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 12:58

Avrupa'da gaz fiyatlarında, hızla yükselen jeopolitik gerilimin arzı etkileyebileceğine ilişkin endişeler nedeniyle artış görülüyor.

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Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, eylül vadeli kontratlarda megavatsaat başına gaz fiyatı dün 35 avrodan kapandı.

Bugün açılışta 35,9 avroya kadar yükselen fiyatlar, TSİ 12.35 ile dünkü kapanış seviyesinin yüzde 2 üzerinde seyretti. Mevcut fiyatlar, yaklaşık 5 haftanın en yüksek seviyesinde bulunuyor.

Söz konusu fiyat seviyeleri, gaz talebinin görece düşük olduğu yaz dönemi için yüksek olarak değerlendiriliyor.

Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimin gaz tedarikini aksatabileceğine ilişkin endişeler fiyatlara artış olarak yansıyor.

Ayrıca, bu hafta kıtada yaşanan sıcak hava dalgasının özellikle soğutma kaynaklı elektrik talebini artırabileceğine ilişkin öngörüler de fiyatlarda yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

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#Doğal Gaz#Fiyat#Avrupa

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