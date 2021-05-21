Avrupa'da flaş operasyon! 160 bin euroluk sahte para ve uyuşturucu ortaya çıktı

Sahte euro banknotları basan ve dağıtan bir çete, Europol ile Alman ve İtalyan polisi tarafından operasyonla dağıtıldı. Polisler İtalya'nın Napoli kentindeki 18 mülke ve paranın dağıtıldığı Almanya'daki bir eve operasyon düzenledi.

Dört İtalyan vatandaşı tutuklandı. Muhasebe kayıtları ve bilgisayarlarla birlikte 30 bin eurodan fazla nakit ele geçirildi. Soruşturma sırasında polis ayrıca kokain, silah ve yaklaşık 160 bin euro değerinde sahte para ele geçirdi. Avrupa Merkez Bankası, yeni 100 euroluk banknotları henüz 6 ay önce piyasaya sürmüştü.

İTALYAN MAFYASIYLA BAĞLANTILI

Şüphelilerin ünlü İtalyan mafyası Camorra ile bağı olduğu inanılıyor. Europol yaptığı açıklamada, İtalya'da sahte para basmanın ve Almanya'da satmanın yanı sıra, grubun uyuşturucu kaçakçılığı ve vergi dolandırıcılığına da karıştığını söyledi.

Europol, "Baş şüphelinin uyuşturucu ve çalıntı araçlar gibi farklı yasadışı malların kaçakçılığına karıştığına da inanılıyor. Napoli'de yaşayan ortakları tarafından satın alınan ve Camorra ile bağlantılı olan bu yasadışı malları dağıttığından şüpheleniliyor" dedi

Operasyon, Kuzey Ren-Vestfalya Alman Bölge Kriminal Polisi ile Roma ve Napoli İtalyan Finans Birliği tarafından yönetildi. Belçika Federal Polisi ve Fransız Ulusal Polisi'nden kolluk kuvvetleri de soruşturmayı destekledi.

Bu soruşturma, Avrupa'da aktif olan mafya tipi organize suç gruplarıyla mücadelede AB tarafından finanse edilen bir girişim olan İtalyan DIA Projesi ONNET'in bir parçası olarak kabul ediliyor.

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