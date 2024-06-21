Avrupa’da elektrikli oto pazarı sert düştü

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Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’nin (ACEA) açıkladığı son verilere göre, elektrikli otomobil satışları mayıs ayında büyük kayıplar yaşadı. Daralan elektrikli otomobil pazarında yüksek fiyatlar, Almanya gibi ülkelerin bu araçlar için sağladığı teşvikleri bitirmesi ya da azaltması etkili oldu. Öyle ki, mayıs ayında Almanya’da elektrikli otomobil satışları geçen yılın mayıs ayında göre yüzde 30.6, Hollanda’da yüzde 11’in üzerinde geriledi. Buna karşılık, Ocak-Mayıs 2024 döneminde Avrupa genelinde elektrikli otomobil satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 556 bin 276 adet olarak gerçekleşti.

HİBRİTLER BÜYÜYOR

Pazardaki genel düşüşe rağmen büyüme kaydeden tek segment hibrit motorlu otomobiller oldu. Hibrit otomobil tescilleri mayıs ayında yüzde16.2 artışla 272 bin 568 adedin üzerine çıktı. Bu segmentin en büyük dört pazarından üçün olan Fransa 38, İspanya ve İtalya’da güçlü artışlar kaydedilirken, Almanya yüzde 0.7’lik hafif bir düşüş yaşadı. Bu büyüme, hibritlerin pazar payını Mayıs 2023’te yüzde 25 iken Mayıs 2024’te yüzde 30’a kadar çıkardı.

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TOPLAM PAZAR YÜZDE 3 DARALDI

Mayıs ayında Avrupa Birliği’ndeki tüm yakıt türlerindeki otomobil satışları ise yüzde 3 oranında azalarak 911 bin 697 adet olarak gerçekleşti. Bölgedeki dört büyük pazarın üçünde otomobil pazarının gerilediği görülürken; İtalya yüzde 6.6, Almanya yüzde 4.3 ve Fransa yüzde 2.9 daraldı. Mayıs ayındaki gerilemeye rağmen, 2024 ‘ün ilk beş ayında otomobil satışları AB genelinde yüzde 4.6 artışla 4.6 milyon adede yükseldi.