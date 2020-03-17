Avrupa'da Corona virüs etkisi: 2012'nin en düşük seviyelerinden toparlanmaya çalışıyor

Pan-Avrupa STOXX 600 endeksi, Pazartesi 2012 Kasım ayından bu yana en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün yüzde 2.7 arttı.

Virüsün dünyadaki kontrolsüz yayılması, finansal piyasalardan likiditeyi sildi. Avrupa'nın korku göstergesi Pazartesi günü 2008 mali krizinden zirveye birkaç puan daha yaklaştı.

Bir dizi Avrupa alt endeksi bugün toparlanma girişiminde bulunurken, sıkı sınırlama önlemleri havayollarını uçuşlara, maliyetlere ve personele daha önce benzeri görülmemiş kesintiler yapmaya zorladığı için seyahat ve eğlence endeksi yüzde 0,5 düştü.

Başkan Emmanuel Macron, onlara daha fazla mali yardım sunarak işletmeleri güvence altına almak istediğini açıklamıştı. Fransız hisseleri altı yıldan fazla bir süre içinde en düşük seviyeye düştükten sonra yüzde 3.9 oranında yükseldi.