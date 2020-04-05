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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 05.04.2020 - 10:22,Son Güncelleme:/

Avrupa'da birinci, dünyada ikinci olacak... Dev projenin yüzde 67'si tamamlandı

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Avrupa'da birinci, dünyada ikinci olacak... Dev projenin yüzde 67'si tamamlandı
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Tamamlandığında dünyanın en uzun 2., Avrupa ve Türkiye’nin en uzun karayolu tüneli olacak olan Yeni Zigana Tünelinde inşaat çalışmalarının yüzde 67'si tamamlandı. Yılın her mevsiminde sürücülerin korkulu rüyası olan Zigana dağı, tünelin tamamlanmasıyla bypass olacak.

Yurt içi karayolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına büyük katkıda bulunması hedeflenen yeni Zigana Tüneli uluslararası yol ağında önemli bir arter olan ve yüksek yoğunlukta bir trafik yükü taşıyan Trabzon-Gümüşhane-Erzurum karayolu üzerinde yapılıyor.

Avrupada birinci, dünyada ikinci olacak... Dev projenin yüzde 67si tamamlandı
17 Mart 2017 tarihinde dönemin Başkanı Binali Yıldırım tarafından temeli atılan ve bölge insanının rüya projelerinden birisi olan yeni Zigana tünelinde çalışmalar 24 saat esasına göre sürdürülüyor.
Avrupada birinci, dünyada ikinci olacak... Dev projenin yüzde 67si tamamlandı
Her bir tüpü 14,5 kilometre olmak üzere Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı Başarköy’den başlayıp Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyünde sonlanan çift tüp proje ile Zigana dağının kar, sis ve heyelan gibi olumsuzlukları sona erecek.
Avrupada birinci, dünyada ikinci olacak... Dev projenin yüzde 67si tamamlandı
Yapılan çalışmalarla kazı ve destekleme imalatı olarak yüzde 67'e tekabül eden 19,48 kilometrelik kısım tamamlanırken, kaplama beton imalatında da yüzde 46’ya tekabül eden 13,49 kilometrelik kısım tamamlandı.
Avrupada birinci, dünyada ikinci olacak... Dev projenin yüzde 67si tamamlandı
Doğu Karadeniz bölgesini Doğu Anadolu ile buluşturacak dev projede 24 saat çalışmalar devam ederken, ayrıca Türkiye’de ilk defa uygulanan havalandırma ve servis şaft tünelleri çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

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