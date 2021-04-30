Avrupa'da Apple krizi! Spotify şikayet etti... Suçu kabul edildi

Spotify, 2019 yılında Apple’ı şikayet etmişti. Avrupa merkezli şikayetin sebebi ise Apple'ın rekabet kurallarını ihlal etmesiydi. Konuyla ilgili değerlendirmeler yapıldı. Avrupa Komisyonu soruşturma kapsamında Apple'ı haksız buldu.

YÜZDE 30 APPLE VERGİSİ

Apple kendi servisi olan Apple müziği öne çıkarıyor ve Spotify'da ise abonelikler kapsamında uygulama içiyse Apple vergisi olarak adlandırılan yüzde 30 oranında kesinli yapıyordu. Bu durum da rekabeti bozuyordu.

Avrupa Komisyonu'nun aldığı karara göre Apple, Avrupa'da kural ihlali yapıyor. Henüz Apple'ın cezasıyla ilgiliyse net bir rakam belirlenmedi. Apple 27 milyar dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

APPLE'DAN AÇIKLAMA

Apple yaptığı açıklamada, “Spotify dünyadaki en büyük müzik abonelik hizmeti haline geldi ve bunda oynadığımız rolden gurur duyuyoruz. Bir kez daha, App Store’un tüm avantajlarından yararlanmak istiyorlar ancak bunun için herhangi bir ödeme yapmaları gerektiğini düşünmüyorlar” dedi.

Spotify’ın baş hukuk sorumlusu Horacio Gutierrez yaptığı açıklamada, “Avrupa Komisyonu’nun İtiraz Beyanı, Apple’ı rekabete aykırı davranışlarından sorumlu tutmaya yönelik kritik bir adımdır, tüm tüketiciler için anlamlı bir seçim ve uygulama geliştiricileri için eşit bir oyun alanı sağlar” dedi.

12 HAFTA İÇİNDE YANIT VERMEK ZORUNDA

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Apple'a rekabet kurallarını ihlal ettiği için resmi "itiraz beyanı" gönderildiğini açıkladı. Vestager, "Bu uygulamaların sayısı arttı ama sadece App Store ve Google Play olmak üzere sadece 2 tane ana uygulama mağazası bulunuyor. " diye konuştu. Vestager, Apple cihazlara uygulamaların App Store'dan yüklenebildiğini, Google Play'in Apple cihaz sahipleri için etkili bir alternatif olmadığını anlattı. Müzik uygulamalarının Apple kullanıcılarına ulaşmak için App Store'a gitmek ve Apple'ın onlara "dayattığı kuralları" kabul etmek zorunda kaldıklarına dikkati çeken Vestager, Apple'ın müzik veri akışı uygulamaları alanında önemli miktarda piyasa gücüne sahip olduğunu ve hakim konumunu kötüye kullandığını vurguladı.

Apple'ın dijital içerik satın almak için zorunlu bir sistem kullandığına dikkati çeken Vestager, "Apple, sistemdeki bütün satın almalarda yüzde 30 oranında bir komisyon uyguluyor. Bu, müzik veri akışı sağlayanların Apple'a ödeme yapmadan abonelik yapamaması anlamı taşıyor." dedi. Vestager, söz konusu ücretin kullanıcılara yansıdığını ve fiyatları yükselttiğini belirlediklerini anlattı.

Apple kurallarının müzik veri akışı sağlayıcıları sınırlandırdığını belirten Vestager, müzik uygulamalarının kullanıcılara daha ucuz alternatifler konusunda bilgilendirmede bulunamadıklarını ifade etti. Vestager, bu nedenle Apple cihaz kullanıcılarının bazı müzik hizmetlerine yüksek fiyat ödediklerini ya da abonelikleri doğrudan alamadıklarını anlattı. Apple'ın kendi uygulamaları aracılığıyla pek çok uygulama ile rekabet ettiğini anımsatan Vestager, Apple kurallarının rakiplerinin maliyetlerini yükselttiğini ve kar marjlarını düşürdüğünü ifade etti. Vestager, bu aşamadan sonra Apple firmasının 12 hafta içerisinde AB Komisyona yanıt vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

YASAL SAVAŞLAR

Bu, Avrupa Komisyonu’nun Apple’a karşı açtığı ilk soruşturma değil. Komisyon Eylül ayında, Brüksel’in haksız vergilendirme uygulamaları olarak gördüğü durum nedeniyle Apple ve İrlanda hükümetini Avrupa Birliği’ndeki en yüksek mahkemeye götürmeye karar verdi.

AB, 2016′da Apple’ın İrlanda hükümetine ödenmemiş vergiler olarak 13 milyar euro geri ödemesi gerektiğine karar verdi. Apple ve İrlanda hükümeti karara itiraz etti ve dava hala mahkemede.

Uzun yasal mücadelelerin üstesinden gelmeyi ve pazarlarını daha adil hale getirmeyi ümit eden Avrupa Birliği, nihayetinde ABD teknoloji devlerinin çoğunu etkileyebilecek yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor.

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