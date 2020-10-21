Avrupa yakasının çöpünden elektrik üretilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 133 milyon 500 bin TL tutarında bir yatırımla Avrupa yakasının çöpünün atıldığı Seymen’de elektrik üretim tesisi kurdu. Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisi’nin ilk etabının açılışını dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı. İlk etapta 90 bin hanenin yıllık tüketimi kadar enerji üreteceklerini söyleyen İmamoğlu, “Büyükçekmece ve Silivri kadar enerji üretiyor tesis. Bu 690 bin ton karbondioksit salınımının engellenmesi, 11.5 milyon ağacın dikilmesi, 435 bin aracın trafikten çıkması anlamına geliyor” dedi. İmamoğlu, “Kanal İstanbul adlı lüzumsuz, gündemi işgal eden ve de İstanbul’a ihanet edecek bir projeye kaynak ayıracağımıza bu tarz projelere kaynak ayrılmalı” diye konuştu.

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK

İstanbul Enerji adıyla elektrik üretmeye başlayan tesis ulusal elektrik sistemine dahil oldu. Tüm etapları tamamlandığında çöp gazından enerji üretimi yapan dünyanın en büyük tesis olacağını belirten İmamoğlu, şunları söyledi: “Burası, 220 hektarlık bir atık bertaraf alanında kurulu. Maliyeti 133 milyon 500 lira. Bu maliyeti de belediyemizde sıkı bir öz kaynak tasarruf kullanımıyla başardık. Ayrıca EPDK ile yapılan anlaşma gereği, 12 Ocak 2047 tarihine kadar da lisans aldık” dedi.

‘776 MİLYON $ KAZANÇ’

Tesisin 25 günde 2 milyon liralık elektrik satışı yaptığını belirten Ekrem İmamoğlu, “Yıl sonunda kazanç 200 milyon lira olacak. 2047 yılana kadar gelir 1 miyar 137 milyon dolara çıkacak. Gelirin 361 milyon doları tesis giderlerine harcandığı düşünülürse İBB, bu tesisten 26 yılda 776 milyon dolar kazanç sağlamış olacak” diye konuştu.