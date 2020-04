Avrupa, Türk meyve ve sebzesini istiyor

Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, “İngiltere mesela her türlü sebze ve meyveyi istiyor. Havuçtan, domatese. Aklınıza gelen her şeyi. AB ülkelerinin bize yönelik talebi arttı. İspanya ve İtalya’nın ihracat pazarlarında da Türkiye’nin öne çıkma ihtimali var. Çünkü onlarda halen üretimle ilgili sıkıntılar sürüyor” dedi. İhracatın şu anda iyi gittiğini belirten Tavşan Hürriyet’e şunları söyledi: “İlk hafta sorun oldu. Ama çeşitli formüller bulundu. Tırlar gidiyorlar, sınırda diğer dorseyle değişiyorlar. Diğer tarafın şoförü alıyor. İhracat devam ediyor. Bu iyi bir fırsat olabilir. İspanya ve İtalya’da üretim halen sorunlu. Bizim güney sahilleri o kadar sorunlu değil. Mesela portakal sezonunun sonuna gelindi. Şimdi çilek ihracatı öne çıkabilir. Çilekte iyi noktalardayız. Geçen yıl olmayan bir talep var. Türk ürünleri revaçta. Bu tür fırsatlar doğabilir. Mevsimler de iyi. Dolayısıyla üretim fazla olabilir. Bunu iyi bir şekilde kullanmak istiyoruz” dedi.



Türkiye’de ürünlerde bir sıkıntı olmadığına dikkat çeken Tavşan, “Şu an mesela soğan ve patateste yeni ürün çıkıyor. Önümüzdeki günlerde bu ürünlerin fiyatları daha da düşecek. Patateste yeni sezonun devreye girmesi ay sonunu bulabilir. Ama panik yapacak birşey yok. Üretici üretiyor. Büyükşehirlerde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında ilk hafta yaşanan şok ortadan kalktı. İlk hafta fiyatlar talebe göre kısmen yükseldi. Bu hafta da perşembe günü yoğun bir talep vardı. Ama cuma günü hallerde birçok mal elde kaldı. İnsanlar cuma gününe bırakmadığı için alışverişlerini perşembeden yaptı ve cuma günü talep çöktü” diye konuştu.