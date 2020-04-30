Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttu

ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin, bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te sabit bırakıldığı bildirildi.

Açıklamada, TLTRO'da faiz oranlarının, Haziran 2020'den Temmuz 2021'e kadar Eurosystem'in refinansman işlemlerinin ortalama faizinden 50 baz puan daha aşağıya çekildiği belirtildi.

ECB'nin Avro Bölgesi finansal sisteminde likidite şartlarına destek olmak üzere bankalar için yeni bir pandemi refinansman operasyonu başlatacağı bildirilen açıklamada, aylık 20 milyar avro varlık alımına devam edileceği kaydedildi.

ECB, koronavirüs salgınının ekonomik etkisine yönelik martta açıkladığı 750 milyar avroluk acil destek programında değişikliğe gitmezken, programda "esnek" olacağını belirtti.

Yeni programlarla ECB'nin amacının, "Avro Bölgesi'nin finans sektöründe likidite dar boğazlarını gidermek" olduğu kaydedildi.