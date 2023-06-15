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Avrupa'da faiz 22 yılın zirvesinde

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#Avrupa Merkez Bankası#Faiz#Piyasa
Avrupada faiz 22 yılın zirvesinde
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 15:16

Avrupa Merkez Bankası faizi yüzde 4 olarak belirledi.

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Avrupa Merkez Bankası(ECB), gösterge faiz oranını 25 baz puan artırdı ve yüzde 3,75'ten yüzde 4'e yükseltti. Mevduat faiz oranını ise 25 baz puan artırarak yüzde 3,50'ye çıkarttı. Böylece faiz 22 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

ECB, GSYH'nın 2023'te yüzde 0,9, 2024'te yüzde 1,5 ve 2025'te yüzde 1,6 büyümesini bekliyor. ECB'nin 2023, 2024 ve 2025 için çekirdek enflasyon tahminleri yüzde 5,1, 3,0 ve yüzde 2,3 oldu.

Banka, APP çerçevesinde alınan varlıkların ana para ödemelerinin yatırıma yönlendirilmesinin Temmuz 2023'ten sonra devam etmeyeceğini teyit etti.

ECB faiz kararı sonrasında EURUSD 1,08514 seviyesini gördü şu sıralarda 1,08419 seviyesinde bulunuyor.

ECB'den yapılan açıklamalar şöyle:

faiz oranları yeterince sınırlı seviyelere getirilecek. Analistlerimiz enerji ve gıda hariç enflasyon projeksiyonlarını bu yıl ve gelecek yıl için yukarı yönlü revize ettiler .Analistler bu yıl ve gelecek yıl için ekonomik büyüme tahminlerini hafif şekilde aşağı yönlü revize ettiler. 

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#Avrupa Merkez Bankası#Faiz#Piyasa

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