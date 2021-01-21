Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'dan 'dijital euro' açıklaması

ECB’nin faizleri sabit bıraktığı kararının açıklanmasından sonra soruları yanıtlayan Lagarde, ECB’nin büyük olasılıkla Nisan ayında, dijital para birimini oluşturup oluşturmayacağına ve ne şekilde devam edeceğine karar vereceğini vurguladı,



Lagarde ayrıca, ECB’nin dijital para biriminin geliştirilmesinin nasıl bir teknoloji omurgasına yerleştirileceğine de henüz karar vermediğini sözlerine ekledi.



"Eğer dijital euro iyi bir şekilde uygulanırsa, herkese hizmet edecektir" diyen Lagarde, banknotların dijital euro ile "her zaman" bir arada var olacağına ilişkin güvence verdi.



Lagarde dijital euroyu yaratma sürecinin "mevcut mali durumu bozmadan ya da şu anda sahip olduğumuz para politikası aktarımını tehlikeye atmadan" yapılması gerektiğinin altını çizdi.