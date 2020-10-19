Avrupa Merkez Bankası: AB'de toparlanma belirsiz

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNİN ETKİLEDİĞİ SEKTÖRLER EURO BÖLGESİ'NİN 5'TE BİRİ

Konaklama, yemek hizmetleri ve ulaşım gibi sektörlerin bu yeni dalgaya bağlı önlemler nedeniyle "kalıcı olarak" etkilenebileceği uyarısı yapan Lagarde, bu sektörlerin 2013'ten bu yana Euro Bölgesi ekonomisinin "neredeyse beşte birini" oluşturduğuna dikkat çekti.

“ESKİ İŞLER KORUNACAK, YENİ İŞLER YARATILACAK”

Lagarde, politikaların, yalnızca ekonomiyi olduğu gibi korumaya değil, aynı zamanda yeni işler ve yeni büyüme kaynakları yaratmaya da odaklanması gerektiğini belirterek, "Bir başka anlatımla, görevimiz yalnızca eski işleri korumak değil, aynı zamanda pandemiden sonra yeni talep kalıplarını yansıtan yeni işleri de yaratmamız gerekiyor." dedi.

“GENÇ FİRMALAR GÜÇLENDİRİLECEK”

Lagarde, ekonomi politikalarının yönünün, "istihdam büyümesinin motoru olan genç firmaları güçlendirmek" olarak açıkladı.