Avrupa Kamu Savcılığı faaliyete başladı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi'nin (EPPO) bugün resmen kurulduğunu ve faaliyete başladığını duyurdu.

Savcılığın AB'nin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik etkilerine karşı hazırladığı kurtarma programı da dahil bütün AB fonlarının yönetimini dikkatli biçimde takip edeceğine işaret eden Von der Leyen, vergi mükelleflerinin parasını korumanın önemini vurguladı.

Verilen bilgiye göre, EPPO, bundan sonra AB bütçesine karşı işlenen suçlarla ilgili cezai soruşturma ve kovuşturmalardan sorumlu olacak. Savcılık, harcama ve gelirlerle ilgili sahtekarlık, iki veya daha fazla üye ülkenin dahil olduğu ve en az 10 milyon avroluk KDV ile ilgili dolandırıcılık, AB bütçesinden hile sonucunda sağlanan varlıkların aklanması ile AB mali çıkarlarını etkileyen yolsuzluk ve suistimalleri soruşturacak.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan yeni makam, AB kurumları ve üye ülkelerden bağımsız hareket edecek. Savcılığın her yıl yaklaşık 3 bin dosya incelemesi bekleniyor. AB ülkeleri, 2017 yılında Avrupa Savcılığı kurulmasına yönelik iş birliği yapma kararı almıştı. Söz konusu makama 22 AB üyesi ülke katılacağını açıklamıştı. İsveç, Macaristan, Polonya, İrlanda ve Danimarka ise EPPO'ya katılmamayı tercih etti. AB kurumları, Avrupa Başsavcısı olarak Rumen Laura Codruta Kövesi'nin atanması konusunda uzlaşmıştı.

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