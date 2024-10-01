Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası: Türk bankacılık sektörü güçlü yapısını koruyor

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Malige, EBRD’nin Türk bankalarıyla işbirliklerinin uzun süreli olduğunu ve son dönemde imzalanan finansman anlaşmalarının sayısının arttığını dile getirdi.

“Yılın bu dönemi itibarıyla Türk bankacılık ve finans sektöründeki yatırımlarımız 600 milyon Euro seviyesinde. Ama yıl daha bitmedi, devam edeceğiz” diyen Malige, 2023’te ise Türkiye’de yaptıkları toplam 2.5 milyar Euro’luk yatırımın 1.2 milyar Euro’sunu finans sektörünün oluşturduğunu söyledi. Francis Malige, Türk ekonomisinin yüksek enflasyon döneminden çıkmaya başladığını ve toparlanma yolunda olduğunu vurgulayarak, bu süreçte Türk bankacılık sektörünün güçlü performans sergilediğini aktardı.

BELİRSİZLİKTEN ÇIKILIYOR

Yaklaşık 20 yıldır Türk bankacılık sektörünü yakından takip ettiğini ifade eden Malige, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk bankacılık sektörü güçlü sermaye ve likidite tamponlarına sahip. Bu zorluklar olmadığı anlamına gelmiyor. Şu an sektördeki en büyük zorluk yüksek faiz ortamının yarattığı istikrarsızlık ancak artık daha istikrarlı bir makroekonomik politika olduğu için bankalar bu belirsizlikten çıkıyor. Öte yandan, sektörde kârlılık biraz dalgalı ama yine de sağlıklı kârlılığın devam ettiğini görüyoruz. Bu nedenle endişeli değilim. Türk bankaları güçlü sermayeli ve bankalarla ilişkilerimizden oldukça memnunuz.”

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Malige, 12 aydan fazla süredir Türkiye’de ortodoks makroekonomi politikalarının uygulandığını anımsatarak, “Ortodoks ekonomi politikalarının sürdürülmesi çok önemli. Bence herkes, özellikle yabancı yatırımcılar ve kredi derecelendirme kuruluşları, Türkiye’nin ekonomi politikalarındaki bu geri dönüşü memnuniyetle karşılıyor, bu politikaların var ve kalıcı olduğu gerçeğine güveniyor” dedi.

DEPREM BÖLGESİNE DESTEK

Francis Malige, EBRD’nin deprem bölgesine yönelik yatırımlarına ilişkin de bilgi vererek, depremin ardından 600 milyon avroluk bir finansmanı devreye aldıklarını ve bankalar aracılığıyla bölgedeki işletmelere finansman sağlandığını da ifade etti.