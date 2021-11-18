Avrupa faturayı otomotive kesti

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Avrupalı şirketler ekimde faturalara ortalama yüzde 10 ‘elektrik ek ücreti’ ekledi. Böyle bir şeyle ilk kez karşılaşan otomotiv tedarik sanayicileri işin içinden çıkamadı. Artan enerji fiyatları ve yurtdışından gelen faturaların otomotiv tedarik sanayisinin maliyetlerini yüzde 5 civarında arttığını belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Otomotiv Tedarik Sanayi Meclis Başkanı Alper Kanca, Avrupa’da fiyatların yüzde 150 artmasından ötürü enerjinin artık ayrı bir kalemde yansıtıldığını belirtti. Kanca, “Türkiye’de de aynı durum geçerli ancak ana sanayicilere bunu yansıtamıyoruz. Çünkü, belirlenen bir formül var. Bu formüle göre enerji fiyatları TÜFE’nin içerisinde yer alıyor. Tedarik sanayinin finansal krize girmemesi için yeni bir formüle ihtiyaç var” diye konuştu.

ETKİSİ YIKICI OLABİLİR

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Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam da dünyada emtia fiyatlarının spekülasyon derecesinde arttığını, buna karşılık otomotivcinin çip krizi gibi nedenlerden dolayı sınırlı üretim yaptığının altını çizdi. Artan enerji maliyetlerine, küresel enflasyon seviyelerine ve hammadde problemlerine karşılık dünyanın bir değişim içerisinde olduğunu ve farklı çözümler aradığını belirten Saydam, daha önceden verilmiş taahhütlerin artık ticari anlaşmalarını kapsamadığını belirterek şunları söyledi: “Artış çok yüksek olunca ciddi anlamda sorun yaşatıyor.

Avrupalı şirketler çareyi maliyetlere enerji kalemi ekleyerek aydan aya bunu değiştirmekte buldu. Bu noktada biz tedarik sanayicileri olarak ana sanayi üreticilerine mal ve hizmet sağlıyoruz. Ancak, şu anda hem Avrupa’dan gelen ek faturaları hem de yurtiçindeki enerji artışlarını ana üreticilere yansıtamıyoruz. Bu aslında hepimizin yüzleşmesi gereken bir konu. Zaten düşük marjlarla ayakta durmaya çalışan bir sektörden bahsediyoruz. Yüzde 4-5’lik maliyet artışlarının düşük rakamlarla çalışan bazı tedarik sanayicileri için etkisi yıkıcı olabilir.”

‘GELİN BİRLİKTE ÖDEYELİM’

OTOMOTİV tedarik sanayicileri enerjideki artışı otomotiv ana sanayine yansıtamayınca mevcut formülü değiştirme önerisinde bulundu. TOBB Otomotiv Tedarik Sanayi Meclis Başkanı Alper Kanca, “Mevcut durumda ana sanayiye yansıttığımız maliyetler kalemleri; yüzde 50 hammadde, yüzde 10-15 işçilik ve geri kalan TÜFE şeklindeydi. Enerji fiyatlarındaki artış sınırlı olduğu için TÜFE’nin içerisinde yer alıyordu. Ancak, artık Avrupa’daki enerji artışlarından dolayı şirketler faturayı tedarikçiye kesmeye başladı. Enerji fiyatları iç piyasasa da yükseldi. Biz ise bunu ana sanayicilere yansıtamıyoruz. Çünkü elimizdeki formül buna izin vermiyor. Önerimiz ana sanayiye yansıttığımız maliyetler arasına enerji kalemini de eklemek. Değişen fiyatlara göre bunu güncellemek. Aksi halde sorun büyüyebilir” diye konuştu.